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一入境人员为逃避隔离联航“乾坤大挪移”？云南网警：现已隔离

2020年03月19日21:45  来源：中国新闻网
 
原标题：一入境人员为逃避隔离联航“乾坤大挪移”？云南网警：现已隔离

一入境人员为逃避隔离联航“乾坤大挪移”？云南网警：现已隔离

　　图为网传“朋友圈”截图。　云南省公安厅网络安全保卫总队官方微博截图

　　中新网昆明3月19日电 (记者 胡远航)日前网络热传的“一身在德里的中国人为避开北京14天的隔离期，计划乘坐德里到上海的联航，再转乘云南大理”的事件有了新进展。云南省公安厅网络安全保卫总队官方微博19日通报称：机场防控人员已于18日18时54分在昆明长水国际机场将涉事李某控制，现已隔离。

　　近日，一网民发微信朋友圈称，“为了避开北京14天的隔离期，计划乘坐德里到上海，再到云南大理的联航飞机。因为大理已经开始接待游客，而他又是从上海过来，不需要被隔离观察”，引发关注。后不少网友将其举报至云南省公安厅网络安全保卫总队。

　　云南省公安厅网络安全保卫总队通报称，该队接报后立即对情况进行核查。经核查，该网民真实身份为李某，其实际目的地为昆明，且已购买了3月18日从上海飞往昆明的机票，朋友圈中自称去大理是为了迷惑相关部门。

　　经工作，机场防控人员按照TOC要求，于3月18日18时54分在长水机场将李某控制，并将其带至通城航班留置点专人看管，同时通知卫健部门前往机场。

　　经初步检测，李某体温正常，已由昆明市公安局将其送至指定酒店进行隔离。(完)

(责编：冯粒、曹昆)
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