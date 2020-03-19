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疫情在前警察不退！

2020年03月19日22:55  来源：光明网
 
原标题：疫情在前警察不退！

　　2020年1月，疫情来袭，全国公安交警迅速行动，冲在抗击疫情的一线，守护一方平安。公安部交通管理局带动全国交警短视频账号，参与#疫情在前警察不退 #复工我护航 短视频话题活动，聚焦战“疫”一线，产生了一系列优质短视频作品。

　　目前已经有284家交警账号参与话题，发布视频超1400条，记录一线抗疫故事、及时发布权威信息、普及交通安全知识。统计显示，上述视频累计播放量超6亿次，汇聚起奉献担当、同心坚守的正能量，极大地鼓舞了各行各业战胜疫情的信心！

　　防控疫情不松懈

　　面对疫情，他们冲在前方不畏惧，面对病毒，他们严防死守不松懈！在@资阳交警 的视频中我们看到交警和防疫人员在夜以继日的忙碌着，他们拦下每一辆过路车辆，详细测量体温、认真进行登记，为我们的安全增加了一道保障！

　　“我们把疫情防在城市之外，你把疫情挡在家门之外”@南京交警 也提醒大家，疫情仍未过去，在家坐好“月子”，千万不要放松警惕，待到山花烂漫时，再摘下口罩一起笑！

　　助力复工复产，他们保驾护航！23日，17辆运输返岗复产农民工的客车途经湖南，湖南高速交警迅速行动，9个小时，5个支队，在湖南交警的接力护航下，车队于凌晨1时25分安全驶入江西境内，完成了这次千里大接力！

　　超10万网友为交警的霸气护航点赞，留言称：“太暖心啦，任何困难都压不垮我们！”“眼睛都湿润了”。

　　为了守护大家，他们不得不离开自己温馨的小家。大年三十以来，交警田飞一直坚守在战疫一线，宝宝想让爸爸回家，交警爸爸只能安慰道：“爸爸在打怪兽，支持爸爸好吗？”许久未见的父女，最后只能隔窗一吻，表达思念。

　　@新华社 这段视频记录了警务人员的尽忠职守，也展现了抗疫一线战士们的不易。网友纷纷为交警爸爸点赞并留言：“多谢世界有你们！”“你们都是英雄！”

　　打击违法犯罪不手软

　　疫情当前，宅在家里就是做贡献，偏偏有人爱添乱，出门聚餐还酒驾，惩治这种违法乱纪行为，我们的交警绝不手软！2月1日，罗湖区笋岗发生一起车祸，@深圳交警 熊警官赶到现场，发现司机竟然酒驾！熊警官霸气质问：“是什么原因让你现在还和朋友喝酒？是真爱吗？”

　　熊警官表示这种行为必须严惩：“老婆管不住，我们来管！”这段训话获得了超过2000万次观看和超过96万次点赞，网友点赞“阿熊训话像样！”

　　权威发布不延误

　　抗击疫情他们身处一线，助力复工他们全程护航，发布战疫信息坚持权威及时。驾驶证逾期未审验怎么办？驾驶证过期需更换怎么办？这些大家非常关心的问题，@公安部交通管理局 及时给出最权威的解答：审验、换证可以视抗疫情况延期！

　　网友们积极转发视频，并留言道：“终于不用担心了”“可以说非常人性化了”。

　　1月28日，@黑龙江高速交警 发布视频，针对网传的黑龙江省高速公路封闭的谣言及时发布辟谣信息，并提醒大家特殊时期不信谣、不传谣积极配合政府部门工作，才能做好防护工作！

　　警民携手共战疫

　　在这防控疫情的关键时期，唯有携手同心，众志成城才能打赢这场没有硝烟的战“疫”！2月27日，外地返程复工的一家，孩子突然发病，抽搐不止、口吐白沫，父母紧急向交警求援，交警迅速行动，安排车辆，将孩子送往医院，为抢救赢取了宝贵时间。最终孩子脱离了危险。

　　这段视频引起了广大网友的关注，播放量突破了1500万，获得了超过70万次点赞。“关键时刻还是警察叔叔威武”“危难时刻显身手，向人民警察致敬！”。

　　@人民日报 也记录下了令人分外感动的一幕。云南贡山县一名孕妇大出血却遇上暴雪封路，独龙江交警冒着风雪一铁锹一铁锹地为孕妇铲开了生命之路。

　　危急时刻，他们总是不顾危险，挺身而出。民警王志坚扔掉警帽、扯下口罩救人的一刻，真的太让人感动！

　　我们的战士冲在前方，他们的背后也有着温暖的后盾。1月31日凌晨，一位男子在南京上坊公安检查站停下了车。他一边从车里拿出箱子，一边对执勤人员说：“给你们拿了点东西，从土耳其‘背’回来的。”执勤人员发现是口罩，急忙问男子姓名，男子潇洒离开，只留一句：“中国人！”

　　这条暖心视频获得了超过1亿次播放和超过650万次点赞。网友纷纷留言：“一句中国人，真的泪目！”

　　像这样的暖心人还有很多很多：不顾危险，坚持在抗疫一线为交警烧热水的老大爷。

　　驱车数十里为执勤人员送来鸡汤的夫妻……他们虽未冲在一线，却也在做着力所能及的事情。

　　#疫情在前警察不退，他们英勇逆行，只为守护一方平安！他们离开小家，只为守护大家，“坚守，是为了更多的团圆”，他们是我们的人民警察，#复工我护航 进行时，警民携手，共抗疫情，相信胜利必将到来！（李平）

(责编：冯粒、曹昆)
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