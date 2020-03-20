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海南：入额院领导带头办案900余件

2020年03月20日11:19  来源：检察日报
 
原标题：海南：入额院领导带头办案900余件

本报讯（记者李轩甫）疫情防控期间，海南省检察机关认真发挥“四大检察”“十大业务”职能作用，努力服务疫情防控大局，积极依法办案，保障防控与办案两不误。据统计，今年以来，海南省三级检察院入额院领导共带头办案917件，所办案件涵盖审查逮捕起诉、刑事执行检察、职务犯罪侦查、民事检察、行政检察、公益诉讼检察、未成年人犯罪检察、控告申诉检察等主要检察业务。

疫情发生后的非常时期，海南省各级检察院对涉疫情防控的诈骗、寻衅滋事、妨害公务、非法狩猎、妨害传染病防治犯罪案件，实行提前介入，快捕快诉，共办理此类案件41件，批准逮捕15人，起诉10人。充分发挥民事、行政、公益诉讼检察职能作用，办理了一批服务和保障民生案件。对制售有毒有害食品、假药劣药等犯罪案件，批准逮捕7人、起诉2人；批捕起诉了一批侵害老年人合法权益犯罪案件；对侵害农民工合法权益犯罪案件，批捕85人、起诉16人；对拒不支付劳动报酬犯罪案件，批捕14人、起诉2人。同时，批捕破坏环境资源类犯罪案件31人。

通过办案，共挽回被损毁国有林地26.9亩；挽回各级集体林地中生态公益林2.85亩；挽回、复垦被非法改变用途和占用的耕地41.117亩；清理污染和非法占用的河道1.2公里；保护被污染土壤235.7亩，建议并督促行政执法机关清除处理违法堆放的各类生活垃圾22吨，督促回收和清理生产类固体废物2635吨。

(责编：孟植良、岳弘彬)
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