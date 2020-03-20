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山东严打破坏野生动物资源违法犯罪

2020年03月20日11:25  来源：新华网
 
原标题：山东严打破坏野生动物资源违法犯罪

新华社济南3月20日电（记者 潘林青）记者日前从山东省公安厅获悉，新冠肺炎疫情发生以来，山东公安机关森警部门重拳出击，严打破坏野生动物资源违法犯罪。目前，已侦办破坏野生动物资源刑事案件40起，抓获犯罪嫌疑人58人，查扣封存涉案鸟类等野生动物2.4万余只（头）。

3月13日，山东省临沂市沂南县公安局森警大队在界湖派出所配合下，成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获犯罪嫌疑人1人。经查，2018年2月以来，犯罪嫌疑人于某法在经营调料水产的过程中非法收购、贩卖野兔140余只、斑鸠120余只、麻雀400余只及若干野鸡、水鸭子等，目前案件正在进一步侦办中。

山东济南公安机关也破获一起破坏野生动物资源违法犯罪。近日，山东省济南市公安局森警支队根据群众举报，成功破获一起非法收购、出售珍贵、濒危野生动物案，查获国家一级保护动物印度星龟1只、国家二级保护动物豹纹陆龟1只。经查，2017年犯罪嫌疑人李某在某水族宠物市场购买这两只陆龟，并于今年2月在百度贴吧发帖出售。案件正在进一步侦办中。

山东省公安厅森林警察总队相关负责人表示，全省森警部门强化破案攻坚，持续重拳出击、露头就打，迅速形成对破坏野生动物资源违法犯罪的高压严打态势，实施全链条、全环节、全要素摧毁犯罪网络和团伙，从源头上革除滥食野生动物陋习，有效防范重大公共卫生风险，切实保障人民群众生命健康安全。

据统计，新冠肺炎疫情发生以来，山东公安机关森警部门共出动警力18000余人次，联合相关部门开展专项排查检查，先后检查集贸市场2900余处（次），野生动物人工繁育及经营利用场所2015处（次），野生动物活动区域3574处（次）。

(责编：孟植良、岳弘彬)
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