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公安部推出疫情防控期间治安管理便民利企15项措施

2020年03月20日13:43  来源：人民网-法治频道
 

人民网北京3月20日电 （朱紫阳）疫情防控期间居住证到期、身份证丢失怎么办？记者今天从公安部了解到，根据中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的总体部署，公安部推出了新冠肺炎疫情防控期间治安管理便民利企15项措施，分别是：

一、为复工复产群众办理居民身份证、居住证、居民户口簿开通“绿色通道”，优先受理、优先制发。

二、群众所持居民身份证有效期满或丢失的，可在现居住地公安派出所就近换领、补领。

三、对于申请跨省办理居民身份证的，群众经书面承诺，可免提交在当地就业、就学、居住的证明材料，公安机关核准办证人员身份后，即予以办理。

四、对在疫情防控期间到期的户口迁移证件，有效期限延长至疫情结束后30日。

五、对申领居住证数量较多的企事业单位，公安派出所上门采集信息、集中受理制作。

六、对在疫情防控期间到期的居住证，有效期限延长至疫情结束后30日，30日内补办签注手续的居住时限连续计算。

七、对急需办理户政业务的群众，公安户政部门和派出所通过网上服务平台、自助服务设备、电话等方式，提供政策咨询、信息查询和预约办理服务。

八、运用公安基础业务资源，协助企业核实员工信息，为疫情防控、人员隔离观察提供信息支撑，为企业及员工安全复工复产提供精准指导。

九、推动落实重点企业“一企一警”“一企一策”措施，深入了解掌握企业需求，组织摸排企业受困情况，帮助解决复工复产难题。

十、突出重点企业、重点园区内部及周边，指导督促落实内部安全防范措施，协调加大周边巡防力度，做到涉企警情快速处置、涉企案件快速侦办，积极为企业复工复产营造良好环境。

十一、保安从业单位在疫情期间招聘保安员，可先行招录上岗，同时在30日内组织培训申领保安员证。

十二、保安员考试推行网上报名、网上审核和预约考试，公安机关核发保安员证通过邮寄送达保安从业单位。

十三、指导保安企业加强医院、金融单位、企业、重要基础设施等重点单位、场所保安服务，积极服务疫情防控和单位复工复产。

十四、推行新开办企业公章刻制备案多证合一、一网通办，公章刻制经营单位网上承办、1个工作日内完成刻制，可通过邮寄等方式交付公章。

十五、有条件的地方推行旅馆业、公章刻制业等行业网上审批、备案，提高审批备案效率，为企业提供便捷服务。

下一步，公安部将细化工作部署、加强督导检查、开展评估问效，确保15项便民利企措施落实落地、取得实效，更好地为企业、群众复工复产创造便利条件，更好地服务经济社会发展，为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战创造良好的社会治安环境。

(责编：曹昆)
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