北京警方查获隐瞒湖北居住史通过第三地进京违法人员

人民网北京3月20日电 （朱紫阳）记者今天从北京市公安局了解到，近日，北京警方会同铁路警方在北京南站查获一名隐瞒湖北居住史，通过第三地进京的违法人员。

3月14日，铁路警方依托路地警务协作机制向丰台公安分局通报：一名湖北籍女子将乘高铁抵达北京南站。丰台分局北京南站疫情防控处置专班民警到场工作时发现，该女子自述情况存在疑点，前来接站的所谓单位领导无法提供相关证明材料。民警当场将二人控制，开展进一步调查。

经查，刘某，女，26岁，湖北咸宁人，本市某公司员工。1月22日，刘某离京返鄂，后滞留当地。为逃避疫情管控措施尽早回京，刘某与男友吕某（34岁，外地在京务工人员）多次商议，采取谎称前往江西复工的手段，通过熟人开具了江西某公司《工作单位接收证明》，于3月12日骗取了湖北当地相关部门出具的离省证明。3月13日晚，刘某由其父刘某坚驾车送至湖北省京港澳高速赤壁服务区。吕某用刘某护照网上购买河南商丘至北京的高铁车票，并通过网络以6000元价格雇佣商丘“黑车”司机武某，驾车将刘某由赤壁服务区转送至商丘火车站。期间，武某为刘某提供了河南当地手机卡，以逃避沿途防疫检查。3月14日11时许，刘某乘高铁到达北京南站，吕某按照事先约定，冒充刘某单位领导接站，后被民警当场识破。

据了解，针对刘某、吕某二人拒不执行紧急状态下的决定的行为，丰台公安分局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条之规定，对二人分别作出行政拘留的处罚。目前，刘某在丰台区指定地点隔离观察，待通过隔离观察后执行拘留。同时，北京警方将相关人员违法情况通报属地。湖北警方已对刘某坚作出行政拘留处罚，河南相关部门已对武某隔离观察，并依法开展调查。

警方提示，进京人员要严格遵守北京及当地疫情防控相关规定，对拒不执行疫情防控措施的违法犯罪行为，警方将依法追究法律责任。

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