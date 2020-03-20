原标题：最高检发布第六批涉新冠肺炎疫情典型案例

新华社北京3月20日电（记者陈菲）最高人民检察院20日公布了第六批全国检察机关依法办理涉新冠肺炎疫情典型案例。

此次公布的5个典型案例，聚焦检察机关依法履职保障疫情防控期间复工复产，有的是对涉嫌生产、销售不符合标准医用器材犯罪的企业通过调查核实监督撤案的案件，有的是对复工复产企业负责人依法变更强制措施或依法作出不起诉决定的案件，也有依法从快从严惩治利用口罩对复工复产企业进行诈骗的案件。

最高检第一检察厅厅长苗生明表示，检察机关在办理涉及复工复产企业案件时，对扰乱医疗秩序、防疫秩序、市场秩序、社会秩序等四类秩序，妨害复工复产和危害企业合法权益相关犯罪，坚持依法从严追诉、绝不手软。同时也要依法妥善把握好涉案企业或企业负责人罪与非罪、捕与不捕、诉与不诉的问题，及时考虑政策上的调整和法律标准上的准确把握。

据介绍，侵害企业合法权益、影响企业正常复工复产的违法犯罪主要有以下几类：以防疫为名暴力阻碍企业复工复产；制售假冒伪劣商品，损害商业信誉、商品声誉，强迫交易；诈骗、故意伤害、寻衅滋事等危害民营企业投资者、管理者和从业人员人身财产安全的犯罪等。

随着疫情防控工作的持续深入，统筹防疫和经济社会发展进入新阶段，相关案件不仅仅涉及刑事案件，还可能涉及到民事、行政、公益诉讼等方面的案件。这次发布的典型案例中就有一起民事监督案件。

对此，苗生明表示，下一步，检察机关还将持续关注民事、行政、公益诉讼等领域的案件，依法及时有效为复工复产提供法治保障。

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