原标题：中国法学会提交逾万条法律建议助力疫情防控和复工复产

新华社北京3月21日电（记者白阳）记者21日从中国法学会获悉，全国各级法学会、研究会在疫情防控和复工复产工作中积极发挥“智库”功能，截至目前，已向有关部门提交法律建议逾万条，发动公共法律服务志愿者10万余人，组织法律服务活动近5万次，为统筹疫情防控和社会经济发展提供了有效智力支持。

据悉，中国法学会组织全国法学法律工作者，围绕依法科学有序做好疫情防控工作、从法律角度防止滥食野生动物、依法应对“国际关注的突发公共卫生事件”认定、依法保障企业复工复产、依法采取有效措施防止人员跨境流动中疫情输出或输入等实际问题，向有关部门提供了卓有成效的对策建议。

疫情发生后，野生动物保护法等法律的修改完善成为舆论关切。但鉴于常规立法修法周期较长，难以及时满足防控疫情的法律需求，中国法学会建议，立法机关可采取“打包修法”方式，以全国人大常委会修法决定的形式进行一揽子修改，并建议确立全面禁止食用野生动物等基本原则。这些建议在十三届全国人大常委会第十六次会议通过的全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定中，得到有效采纳。

企业如何在疫情防控和复工复产中保持平衡？复工复产的资金难题如何解决？中国法学会组织部分省级法学会、研究会和法学法律界专家深入一线调研提供对策。针对中小银行进一步定向降准，鼓励提供联合贷款等新型贷款模式；简化复工复产审批程序，尽快推动有条件的企业有序复工；建立贸易纠纷专项法律援助机制，为企业提供专项法律服务……一系列具有针对性的法律建议，让大量企业顺利渡过难关。

记者获悉，针对目前我国疫情防控取得阶段性重要成果但境外疫情快速扩散的新形势，中国法学会已于日前组织部分机构和法学专家开展调研，并就落实公共卫生委员会制度、建立防疫地理信息系统、社区分类管理等问题提交建议。

(责编：孟植良、曹昆)