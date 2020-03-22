原标题：西藏阿里警方连续破获破坏野生动物资源案件

新华社拉萨3月22日电（记者王泽昊、王沁鸥）记者从西藏阿里地区公安部门获悉，近期阿里地区改则县警方成功侦办涉及野生动物的刑事案件2起，查处行政案件1起，抓获违法犯罪嫌疑人10名，查获藏羚羊头3个、藏羚羊羊皮25张、藏羚羊羊皮残片45块。

3月以来，阿里地区改则县公安局连续破获破坏野生动物资源案件。据警方介绍，阿里地区改则县公安局于3月12日成功破获一起捕杀藏羚羊违法犯罪案，并抓获犯罪嫌疑人加某。经审讯，2018年底至2019年初，犯罪嫌疑人加某在改则县察布乡麻木卓玛村境内，以骑摩托车追赶并撞死藏羚羊的方式，捕杀了3只藏羚羊。

与此同时，改则县警方联合森林公安等相关部门，在察布乡扎美仁村成功抓获非法猎捕、猎杀、买卖珍贵濒危野生动物犯罪团伙。经查，犯罪嫌疑人旺某等6人对捕杀藏羚羊并进行售卖的犯罪事实供认不讳。

目前，两起案件正在进一步侦办中。

(责编：温璐、申亚欣)