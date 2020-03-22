原标题：上海:智慧检务为“零接触”办案赋能

正义网讯(记者林中明 通讯员潘志凡)“我们是检察人员,今天通过远程视频依法对你讯问。”这是近日地处上海市远郊的金山区检察院办案的一个场景。疫情防控特殊时期,上海各级检察机关通过高清摄像设备与看守所进行远程连线,截至目前,已联合看守所开展远程视频提审2191件2797人。

3月10日,上海市检察院召开案件管理和信息化专题会议,对智慧检务为检察赋能作出部署。为有效落实防疫要求,依法高效有序开展检察工作,上海各级检察机关案件管理和信息技术部门发挥各自优势,建立起远程提审等线上办案工作新机制。

“今天我们是通过远程方式由犯罪嫌疑人在认罪认罚具结书上签字的。”浦东新区检察院第二检察部检察官金懿向记者介绍说。据悉,该院启用了两间远程提审室,并制定《关于疫情防控期间加强司法办案区(远程提审室)管理的工作意见》,以确保远程提审依法规范。

近日,一封来自北京市潘律师的信件被转交到虹口区检察院12309值班窗口,来信反映因防疫工作无法取得看守所里犯罪嫌疑人的签字委托,阅卷也遇到了障碍。该院检察官立即联系看守所干警代为告知犯罪嫌疑人,在得到其本人认可后,完成了这次特殊的辩护代理确认。同时,该院积极与潘律师所在地的北京市海淀区检察院对接异地阅卷工作,还邀请人民监督员通过视频会议的方式对异地阅卷的主体和流程进行全程监督。

“通过视频连线的方式,既做好了疫情防范,也不耽误检察业务,这种工作模式值得肯定。”上海市检察院人民监督员许晓华说。

上海市检察院制定出台了《关于异地阅卷的工作指引(试行)》,要求各级检察机关积极运用信息化手段提供“不接触、少接触”式服务,实现“家门口”阅卷。疫情防控以来,该市11家分、区检察院已先后与津、蒙、苏、浙、粤等11个省市联合开展了22次律师异地阅卷工作。

目前,上海检察机关整合视频应用、一网通办等系统功能,稳定、优化了远程提讯等技术支撑,进一步推进网上换押、电子签名捺印等“少跑、不跑看守所”应用集成,提升了法律文书网上送达、出庭示证等功能。

(责编：温璐、申亚欣)