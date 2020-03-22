原标题：国家核安全局：海阳核电厂2号机组两起运行事件均为0级事件

新华社北京3月22日电 生态环境部官网22日消息，国家核安全局有关负责人就3月6日海阳核电厂2号机组发生的两起运行事件进行介绍，称根据《国际核与辐射事件分级手册》，两起事件均被界定为0级事件，即“无安全意义”的事件。

近日有媒体对国家核安全局网站公布的3月6日海阳核电厂2号机组发生的两起运行事件进行了转载和报道。

这位负责人表示，国家核安全局通过国家核安全局网站公开核电厂的运行事件信息，是按照《中华人民共和国核安全法》和国家其他有关政务信息公开的规定进行的，从2019年6月至今，已公开核电厂发生的19起运行事件，其中2019年14起、2020年5起。

2020年3月6日，海阳核电厂2号机组的事件发生。海阳核电厂根据《核电厂营运单位报告制度》，将两起事件界定为运行事件，并向国家核安全局提交了运行事件通告。

这位负责人称，机组在两起事件过程中，无放射性后果、无人员照射、无环境污染。根据《国际核与辐射事件分级手册》，两起事件均被界定为0级事件，即“无安全意义”的事件。

这位负责人进一步说明，建立核电厂运行事件报告制度并对运行事件进行公开，是国际上发展核电国家的普遍做法，主要目的是进行运行经验反馈并保持核电信息的透明。后续在运行事件发生一个月内，核电厂还需按照运行事件报告制度的要求，提供详细的运行事件报告。国家核安全局将会组织对核电厂运行事件报告的审查，确认核电厂事件调查、根本原因分析和所采取的纠正措施的适当性。

国家核安全局也采取多个经验反馈渠道将运行事件的相关情况反馈给其他核电厂和有关单位，使其他核电厂和单位也能够从中汲取经验教训。

他介绍，从我国核电厂运行事件发生的总体趋势看，2017年、2018年和2019年每台机组的平均运行事件数量分别为0.87、0.89和0.64起，低于美国的2.6、2.1和1.7起，也低于法国等许多国家，说明我国核电厂的运行管理水平在持续提高。

该负责人强调，国家核安全局将始终高度重视和不断加强对核设施安全的监管，着力向着实现核安全监管体系和监管能力现代化的目标前进，持续提高我国核电的安全水平。

(责编：冯粒、曹昆)