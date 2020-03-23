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男子高铁上吸烟致列车降速被罚500元

2020年03月23日08:42  来源：人民网-法治频道
 

人民网北京3月23日电 “我是第一次坐高铁，车上广播没有专心听，以为和普通列车一样就进入卫生间抽烟了，没想到还引发了报警”，吸烟男子向民警解释说。记者从北京铁路公安处了解到，3月19日一名在高铁上吸烟导致列车降速的男子被北京铁路警方罚款500元,并被列入铁路征信系统失信人员名单，180天内被限制乘坐火车。

3月19日19时许，正在京张高铁上运行包头开往北京北的G2488次列车突发烟雾报警器报警，并导致列车降速。列车上显示，报警源位于4号车厢的卫生间内。发现报警后，北京铁路公安处张家口乘警大队乘警和列车工作人员立即赶往现场，但发现4号车厢的卫生间内没有旅客，但里面仍能闻到浓重的烟味。经走访4号车厢内的旅客，乘警得知是4号车厢08A座位上的男子刚刚去过卫生间，见乘警来找他，该男子承认了他去卫生间抽过烟。

G2488次列车到达北京北站后，张某被带至北京北站派出所。经查，男子张某、39岁、内蒙古人。审查中，张某辩称自己是首次坐高铁，列车上的禁烟广播提示他也没听，后来一时烟瘾难忍，他就以为和普通列车一样，便进入卫生间抽烟，没成想会引发报警列车降速。根据《铁路安全管理条例》，张某被北京铁路警方处以罚款500元处理。并被列入铁路征信系统失信人员名单，180天内被限制乘坐火车。

北京铁路警方提示，高铁列车上全程都有禁烟提示广播，卫生间也张贴有禁烟标识。旅客乘坐高铁时要遵守相关管理规定，不要在高铁上吸烟。当前正值疫情防控期间，旅客乘坐火车时要注意个人防护，请戴好口罩出行。（朱紫阳 邓有林） 

(责编：岳弘彬)
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