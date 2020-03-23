原标题：一名“炒鞋”大学生的独白 “135万竟然没买到一双真鞋”

1月27日凌晨4点，朋友圈传出爆炸性消息——科比去世。曾经是“炒鞋”大军中的一员——江苏某高校大二学生黄伟（化名），拿出珍藏已久的科比鞋，以6000元高价“抵债”。

抵债实属迫不得已。去年5月到7月，19岁的黄伟因“炒鞋”被一位来自山东泰安的20岁小伙子严强（化名）骗了135万余元。他用高昂的“学费”，终于看清“鞋圈能人”的真面目。

3月12日，江苏省苏州市虎丘区人民检察院以涉嫌诈骗罪对嫌疑人严强提起公诉。

“鞋圈大佬”，走过路过，不要错过

去年4月，两人通过“闲鱼”相识，相同年纪、爱好，让两人“相见恨晚”。很快，两人成为微信好友。在黄伟来说，认识严强“比交易鞋子更让兴奋”。在鞋圈，这些年轻人因热爱而“结伴”。

早在高中时期，黄伟喜欢篮球，渐渐关注“鞋圈”，成为高中时代最早一批下海“鞋圈”的人。2018年，黄伟考入大学，这意味着，他可以拿出更多时间和精力来做“鞋子生意”。

不经意间聊天透露的信息，让黄伟见识到严强的“实力”。 “他说在日韩英德美都有专门的买手，还有专门的水客运渠道，清关中转的速度比别人还快。”不仅如此，严强还自称可以早于别人提前拿货，发售前就可以拿到“后门货”（提前拿到仓库门店的货）。

交流中，严强还时不时发给他一些“收藏”图片。这些成堆的鞋子中，不乏几万块钱一双的畅销款鞋。

一次，严强发来一张兰博基尼汽车图片，顺带说了一句，“正在交罚款，24000元的罚款，正好还差1800元。”读懂弦外音，黄伟主动提出借给他1000元，“感觉他很有钱，不怕还不上”。

过了两天，严强发来一个7秒钟视频，内容是一家球鞋实体店的画面，严强说这是自己在成都刚入股一家鞋店。平时聊天中，严强常常给出投资建议和未来球鞋的发展方向，这让黄伟很崇拜又备感亲切。

去年5月2日，一个朋友向黄伟提出要买10双黑满天星，话语间透露出对黄伟的不信任，还顺带提了“苛刻”要求。黄伟很郁闷。严强听说后，就帮着跟对方交涉，微信上一番交锋后，对方爽快地和黄伟签订合同，还支付全款。

“135万竟然没买到一双真鞋”

一次，严强委托黄伟帮忙在苏州抢一双黄金女码的AJ1鞋子。这款鞋子发售价是1799元，黄伟排了一天一夜，最终也没买到，后来还是通过鞋子交易平台以3500元的价格，从其他人手里买了一双同款，最后以5500元价格卖给了严强。第一笔生意，黄伟就轻松挣了2000元。

初次试水，黄伟感觉严强“出手大方、做事爽气”。随着信任升级，黄伟开始委托严强大批量拿货，“他给我看了一张货单，有些市场上4500元的鞋子，他这边只要3400元，像这种优惠的单品还有很多”。

2019年是炒作经济快速发展的一年。受篮球文化、嘻哈文化和明星文化的影响，球鞋从小范围收藏，一下变得炙手可热。去年夏天，“炒鞋”热度空前高涨，“男孩一面墙，堪比一套房”不再是想象。

惊人的数量、巨大差价，让黄伟信以为真。做了3年的鞋子生意，黄伟加入了不少的“冲冲群”，积累了一些客户资源。他通过多个鞋子交易平台发布了卖鞋信息，并很快吸引了大批客户。

有证据显示，2019年5月初到6月底，黄伟先后收取几十人的定金或全款，随后，通过支付宝、微信、银行卡等方式，陆续给严强转账130多万元，用于购买潮鞋。

“炒鞋交货有周期，新鞋发售之后1个月内发货，我对他那么信任，从来没想过会打水漂。”黄伟说。

很快，最早一批交定金的客户因没有如期拿到鞋，就开始纠缠黄伟。“退钱、赔偿，要么给鞋子”，3个都是他无法实现的选择。发现情况不对，黄伟开始催货，“天气原因、海关扣留、他人截获、物流问题……”种种因素导致鞋子无法到达。

直到后来催得紧了，严强又以“马上发货、正在打包”为由，敷衍了事。黄伟只能通过不停的心理暗示和讨好，试图拿到这四五百双鞋。

“遇见贪婪的人，心里有说不出的痛”

担心的事情还是发生了，黄伟的客户们纷纷开始要求退钱、赔偿。当初为了促进交易互留的身份证照片，如今却成了攻击的手段。有些极端的客户在黄伟所在高校的表白墙上贴出身份证和照片，上面写着“骗子，黄某是个大骗子”。还有人干脆跑到学校门口堵人。

去年6月初，黄伟来到山东泰安，并通过朋友圈照片找到了严强的家。对于黄伟的突然来访，严强拒绝见面，还以不信任为由将其拉黑，后来还是通过中间人才重新加上微信。

6月底是学校期末考试时间，几个债主联合起来到黄伟学校里“逮人”，最终押着他去泰安 “要债”。得知严伟当天乘高铁从青岛回泰安，几个人在高铁站一直等到晚上6点。凭着感觉，黄伟找到了严强。

在火车站，他们逼着严强签了一份合同，要求赔偿之前的经济损失。几番争执后，黄伟不得不先给3万元尾款，对方才答应发货。

两天后，50双鞋发到武汉，客户拍图给黄伟看，“我一看照片就知道全是假鞋”。面对着客户的追债，黄伟最后选择了报警。

“像中了百万大奖一样”报复性消费

去年8月18日，严强在泰安家中被警方抓获，对犯罪行为供认不讳。现实中的他并没有朋友圈中那么光鲜：父母都是下岗职工，家住公租房，每个月租金300元，家里有一辆摩托车、两辆自行车，还有一辆电瓶车。

案发时，严强还在当地一家中医院实习，每月实习工资1400元。如果没有此事，今年6月，他将大专毕业。

当他的家人听说儿子涉嫌诈骗100多万元，气得直跺脚。在父母眼中，日子虽清苦，但从来没有苦过儿子。因为担心孙子的钱不够花，爷爷的退休金全都贴补给孙子。

虎丘区检察院的办案人员发现，这个原生家庭缺乏沟通，父母为生计打拼，很少关注孩子的心理状况。学校辅导员反映，严强不合群，平时爱吹牛，喜欢跟人借钱，和同学关系不好。到案后，严强一开始也是谎话连篇，最后在证据面前，不得不承认诈骗的事实。所谓全球有买手、清关有资源、鞋店有股份，这些都是子虚乌有。

严强接受办案人员问询时表示：“支付宝每天都有进账，感觉很爽。”

他实现了所谓的“财务自由”，彻底放飞自我：买小狗1万元、买衣服鞋子3万元、在豪华酒店请同事领导吃饭2万元、招待朋友积类人脉5万元……其间，他还特意买了两辆车，一辆价值6000元的电瓶车和一辆10万元的二手宝马越野车。

汽车从北京拉回山东，光修车就花了六七万元，之后和朋友开车到北京散心，现金不够花，又把车卖了5万元，在北京继续挥霍。

去年12月19日，虎丘区人民检察院对严强批准逮捕。

黄伟父母几乎借遍了亲朋好友，才把债务还清了。此前，黄伟被逼得自残，他把手臂划得一道一道。父母怕他想不开，天天在家守着他。疫情期间，他在家在线学习了很多建模和图像处理软件，他对未来有了新的规划。

他决定彻底与“拆东墙补西墙，直到鞋子崩盘、砸盘一次、遗憾终生”的日子告别， 他一口气退出了微信里的所有“冲冲群”，卸载了手机中的所有炒鞋交易App，“是时候说再见了”。 （檀杉杉 步青芸 记者 李超）

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