原标题：安徽：实施“351”工程解决民企难题

本报讯（记者吴贻伙）记者近日从安徽省检察院获悉，该院今年将继续把服务民营经济健康发展作为服务大局的重要抓手，通过组织实施以3个专项工作、5个系列活动、建立一套机制为内容的“351”工程，着力解决民营企业投诉难、答复慢、服务措施落不实等突出问题。

“351”工程的具体内容包括开展解决申诉难、立案难、执行难等问题3个专项工作，组织一次集中学习研讨、进行一次专项督导检查、编辑一套风险防范丛书、召开一次现场推进会、开展一次十大精品案件评选等5个系列活动，建立一套涉民企案件投诉控告办理协作机制。

此外，安徽省检察院要求各地要建立涉民企案件由承办人和部门负责人审查定案的“双审机制”，健全错案甄别纠正常态化机制。实行涉民企案件“一把手”负责制，持续深化涉民企案件立案监督和羁押必要性审查活动。紧扣安徽科技创新策源地战略定位，严厉打击侵害知识产权犯罪，筑牢科技创新法治“防火墙”。

据了解，2019年，安徽省检察机关严厉打击侵犯民企正当权益犯罪，共起诉合同诈骗、强迫交易等犯罪602人，办理欺行霸市、强揽工程、破坏生产经营等犯罪1703人。审慎处理民企经营者涉罪案件，共对涉罪民营企业人员不批捕473人、不起诉244人。对依法可不再羁押的涉民企犯罪嫌疑人，建议变更强制措施取保候审90人。针对少数案件久拖不决、疑案从挂等现象，开展涉民企刑事诉讼“挂案”专项清理，共清理“挂案”34件。

安徽省检察院检察长薛江武表示，安徽检察机关将进一步强化服务意识，提供合法保护，为民企发展创造宽松的司法环境。

(责编：孟植良、岳弘彬)