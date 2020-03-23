浙江：半年办理阻碍律师依法行使执业权利案件59件

原标题：案件已移送 律师不知情

本报讯（记者范跃红 通讯员龚婵婵）“最近执业各项工作开展顺利，以后碰到类似问题会及时和你们沟通。”3月17日，浙江省临海市检察院第七检察部副主任包文彬电话回访时，鲁律师为该院办理的一起阻碍律师依法行使执业权利案的监督效果点赞。

鲁律师是一起寻衅滋事案件的辩护人。2019年11月25日，鲁律师将委托书、律师函、执业证等相关证明材料送达当地侦查机关。21天后，该案被移送审查起诉，但鲁律师并不知情。12月25日，鲁律师向临海市检察院反映了此情况。

经调查核实，该院发现反映情况属实，于是针对类似情形向相关部门发出书面通知，要求就相关未告知辩护律师案件移送情况的行为予以纠正。今年2月1日，临海市检察院收到对方单位回函，表示已加强教育培训，要求各单位在移送审查起诉时务必书面告知辩护律师案件移送情况，规范办案习惯，相关案件移送情况已电话或当面告知。

这是浙江省检察机关依法保障律师执业权利的其中一例。据介绍，去年7月至今年1月，浙江省检察院在全省开展保障律师执业权利专项监督，着力解决律师执业中的“会见难、阅卷难、调查取证难”等问题。专项监督期间，该省检察机关共办理阻碍律师依法行使执业权利案件59件，已依法监督纠正57件，协调处理1件，查后被否1件。

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