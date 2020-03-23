原标题：废弃口罩是怎么处理的

本报讯（记者李立峰 通讯员武佳佳）“请问你们对废弃口罩等防疫医疗废物是怎么处理的？”“我们按照上级要求，印制了1400余份‘废弃口罩专用’的标签，在城区各点设置了‘废弃口罩专用’垃圾箱。”从2月20日开始，重庆市开州区检察院公益诉讼部门干警经常要与当地处理防疫医疗废物的城市管理局工作人员打一个电话。而这正是重庆市检察机关开展防疫医疗废物处置专项监督的一个缩影。

2月17日，重庆市检察院下发《关于充分发挥公益诉讼检察职能开展对防疫医疗废物处置专项监督活动的通知》（下称《通知》），积极开展源头防控，监督、协同相关职能部门加强防疫医疗废物处置工作。

“废弃口罩、防护服等医疗废物可能携带大量微生物及病毒，如果处置不及时、不规范，极易造成二次污染，给疫情防控带来新的风险。”重庆市检察院检察五部副主任庞伟华介绍了《通知》出台的背景。

《通知》明确了督促、协同相关职能部门强化疫情防控期间医疗废物处置的监督管理等四项监督重点。同时，要求对于防疫医疗废物处置存在重大安全隐患，可能对疫情防控造成重大影响，符合药品安全领域和生态环境领域立案条件的，应当及时依法立案，认真落实医疗废物处置工作最严标准。对辖区内存在的医疗废物集中处置能力缺口大等情况，要主动督促相关职能部门科学谋划，加强与相邻区县或邻省的沟通协作，推动建立应急处置跨省际、跨市区协同机制。

(责编：孟植良、岳弘彬)