原标题：吉林：涉疫案件认罪认罚从宽制度适用率近九成

本报讯（记者孙峰松 通讯员张海婷）日前，吉林省检察院召开新闻发布会，通报涉疫情防控刑事案件办理情况。记者从发布会上获悉，截至3月15日，吉林省检察机关共办理涉疫情刑事案件119件162人，提前介入侦查引导取证涉疫情刑事犯罪118件161人，目前，该省检察机关在办涉疫情刑事案件认罪认罚适用率为87.27%。

疫情发生后，吉林省检察院第一时间成立“应对疫情防控工作领导小组及办公室”，强化对下指导，要求各地检察机关用足用好法律政策规定，依法、准确、及时从严惩治妨害疫情防控的各类违法犯罪。“通过全面提前介入，办理妨害疫情防控犯罪案件有效实现了快捕快诉。”吉林省检察院副检察长曾天介绍说。

3月5日，吉林省检察院印发《关于充分发挥检察职能依法保障疫情防控期间复工复产的实施意见》，提出加强对重点案件的指导和督办，把提前介入的重点放到在当地有影响的案件和重大、复杂、敏感案件上，同时再次强调，对妨害疫情防控的案件要依法充分适用认罪认罚从宽制度。对涉嫌犯罪的企业经营者和其他工作人员，如自愿认罪、真诚悔罪、积极赔偿，并取得被害人谅解、达成和解，社会危害性不大，积极适用认罪认罚从宽制度，坚决做到能不捕的不捕、能不诉的不诉。

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