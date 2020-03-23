原标题：潍坊寒亭：协助律师实现异地阅卷

本报讯（记者卢金增 通讯员张珉 怀倩倩）“寄来的光盘我已经收到了，特殊时期，异地阅卷解决了我的大难题。”近日，章律师收到山东省潍坊市寒亭区检察院寄来的阅卷光盘，就立刻打来电话表示谢意。

“我是居住在北京市昌平区的章律师，代理的是寒亭区检察院办理的任某刑事案件。现在正处于疫情防控期间，不能过去，想咨询一下怎样才能查阅案卷材料呢？”就在一周前，该院检察业务管理部主任张珉接到章律师的求助电话。

近年来，寒亭区检察院积极推行异地阅卷机制，对于距离较远的律师，确认案件受理后就可以申请异地阅卷，减少路途往返时间。现在正处于疫情防控的特殊时期，律师如果跨省前来阅卷，途中存在感染的风险。

“你放心，我们会以最安全高效的方式协助你实现异地阅卷。”张珉向分管院领导汇报后，立即对接律师居住地检察院。

“北京市昌平区检察院协助此次阅卷，我们也详细沟通了转交和电子反馈相关事宜。现在，你可以登录12309中国检察网，按照要求将‘三证’上传到平台进行预约。”在张珉的引导下，章律师很快发出了阅卷申请。按规定核实律师身份、审核申请材料后，张珉将该案电子卷宗刻录成光盘，并进行了加密、消毒，当天下午就通过机要通道寄往昌平区检察院。

据了解，疫情防控期间，寒亭区检察院共协助律师异地阅卷12人次，提供电子卷宗光盘12张。

(责编：孟植良、岳弘彬)