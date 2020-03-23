原标题：量身定制未成年人法治套餐

本报讯（记者查洪南 通讯员宋倩）“正值新冠肺炎疫情防控期间，今天我们通过视频对你进行训诫，希望你能够好好反思，改正错误。”日前，四川省崇州市检察院第一检察部未检办案组的负责人陈昱煜得知未成年人王小某在考验期违反检察机关要求情况后，立即通过微信视频对他开展远程训诫。视频中，她还详细了解王小某的生活、学习和思想状况，并叮嘱他做好疫情防控自我保护。

“我知错了，我今后一定严格遵守规定，加强学习提升自我。”受到帮教后，王小某许诺道。

“检察官，我家小孩正处叛逆期，怎么说都不听，我该怎么办呀？”2月21日，正在办公的陈昱煜收到一名涉案未成年人家长的“呼叫求救”。作为一名母亲，她深知家庭教育在孩子成长过程中的重要性，她积极组织未检组全体工作人员精心策划“沟通”主题，通过微信视频对该名家长开展远程亲职教育，就“如何与孩子进行沟通”等问题远程支招，帮助引导孩子们走出困境回归正轨。截至目前，已通过视频远程开展集中帮教活动19人次。

未成年人由于年龄尚小，在分辨能力和承受能力方面均不强，在疫情期间更需要时刻注意他们的心理变化，找到学习和生活的平衡点。为此，陈昱煜成立“金鱼姐姐”Twins组合，以微视频、动漫、H5等形式，向该市青少年发出一封《青春战“疫”，“未”爱护航》的心理疏导信，温暖、俏皮的口吻击中青少年的心灵，引导他们客观看待疫情新闻，甄别真假信息，并倡导“清单式”生活方式，帮助他们保持良好心态丰富宅家生活。

“疫情期间，不能到学校上课，那我们就想办法创造条件开课，不能断档。”陈昱煜依托“向日葵工作室”法治宣讲平台，采取多种措施增强未成年人自我保护意识和法治意识。她自创开设“煜姐说法”线上普法特色课程，以讲解社会热点和常见法律知识为主线，配以生动图文与真实案例，向该市青少年普及法律知识。目前，“煜姐说法”已开播3期，受到广大师生热烈欢迎，并已通过教育局作为线上辅导暖场片向全市中小学校推送。

“提前录制的普法视频相较于直播普法来说，缺少一定互动性。”陈昱煜主动搭线廖家中学，提出“法治10分课堂”构想，每天选择一个班级，在老师线上授课前，针对学生法治实际需求进行普法，并在线上一对一解答，受到师生好评。同时，她还下沉到崇州市检察院疫情防控对口联系乡镇观胜镇，实地走访调研当地留守儿童生活学习情况，通过视频软件搭建线上“视频教室”，将“法治10分课堂”搬到乡村，普及法律知识，并送上书籍、文具等学习用品。

(责编：孟植良、岳弘彬)