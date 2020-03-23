原标题：小厕所连着大民生

本报讯（记者张仁平 通讯员潘春静）“我家房子前面的几座废弃旱厕填平了。不但居家环境变好了，日常出行也更安全了。”日前，家住福建省惠安县螺阳镇的张大姐，对前来追踪了解旱厕整改工作的惠安县检察院检察官说。

惠安县检察院关注旱厕安全问题，缘于2019年11月上旬一名9岁男孩掉进旱厕身亡一事。该旱厕位于涂寨镇东坂村少有人通行的偏僻小道旁，早已废弃。检察官到案发地调查了解到，这种老旧旱厕还有不少，有的旱厕直径大，深两三米，成年人掉进去都很危险。

为解决农村旱厕问题，惠安县部署开展2019年乡村振兴旱厕整治专项行动，对该县207个行政村进行全面督察，对自行整改的旱厕，每户给予资金补贴。但因短时间内整治需要的大量资金难以到位，加之一些村民“以厕保地”的心理，专项整治进度受到影响。

“旱厕虽小，却连着民生、生态环境和公共利益。小空间里藏着不容忽视的大问题，推进旱厕整治，消除隐患，筑牢安全屏障，检察机关应以法治方式发挥职能作用。”2019年11月下旬，惠安县检察院部署开展“旱厕革命”公益诉讼专项监督活动，针对调研发现的问题，该院向9个乡镇发出“继续加大‘旱厕’整治力度，提升农村人居环境质量，避免社会公共利益继续处于被侵害状态”的检察建议。

为了确保检察建议不落空，惠安县检察院持续跟踪监督，通过走访、座谈等多种方式及时了解被建议单位的整改落实情况。将乡镇反映的问题进行收集整理汇总，就被建议单位在实践中遇到的难题与相关职能部门进行座谈，提出旱厕整治因村施策、因户施策，分类分段进行整治，同步推进农村公厕建设的意见，争取整改达到预期目标。

“我们要求各村彻底摸排，组织力量对全镇2142座旱厕进行清理拆除，并填埋、平整、压实，到2019年12月23日已完成全部工作。”收到检察建议后，螺阳镇政府将整改情况向县检察院反馈。

截至目前，惠安县辖区已整改旱厕达8000余座，整改率达80%以上，相关工作正在稳步推进中。

(责编：孟植良、岳弘彬)