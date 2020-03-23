原标题：隐瞒接触史还乱吐口水

本报讯（记者李轩甫）刻意隐瞒武汉接触史，并乱吐口水，拒绝执行法律规定的防控措施，造成19名医护人员被隔离观察，与其在同一诊疗空间的50人被居家隔离观察，其居住的小区被封闭管控。近日，由海南省东方市检察院提起公诉的张某涉嫌妨害传染病防治罪一案，法院适用速裁程序公开开庭审理并当庭宣判，以妨害传染病防治罪依法判处被告人张某有期徒刑一年。

经查，1月15日，张某的姐姐和姐夫从湖北武汉来东方市某小区居住，当天，被告人张某便与二人一起吃饭，之后还串门数次。1月19日，张某开始出现发热症状，分别于1月24日、27日和28日到东方市人民医院就诊，1月28日还曾去东方医院就诊。就诊期间，医生均按照当前新型冠状病毒肺炎疫情防治措施的要求，询问张某是否有武汉旅居史或接触过武汉人员，张某隐瞒了其姐姐和姐夫从武汉市来的事实，并且在东方市人民医院门诊输液期间，张某还曾向针水瓶回收桶内吐口水。

1月29日，张某与妻子乘坐动车从东方市到海南省人民医院就诊，被确诊为新型冠状病毒肺炎患者。

检察机关认为，疫情防控期间，海南省政府和东方市政府及相关部门均发布了疫情防控相应措施，特别是要求主动报告与武汉人员接触情况，但张某依然抱有侥幸心理，不主动如实报告。被告人张某的隐瞒行为，致新型冠状病毒肺炎有传播的严重危险，严重妨害了当地的疫情防控工作，依法应当以妨害传染病防治罪追究其刑事责任。法院采纳了检察机关公诉意见，依法对被告人张某作出上述判决。

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