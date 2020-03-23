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最高检：增设网络专区电话专席 多渠道保障律师执业权利

2020年03月23日10:09  来源：人民网-法治频道
 

人民网北京3月23日电 （孟植良）3月23日，全国检察机关办事服务综合门户“12309中国检察网”（https://www.12309.gov.cn）在首页显著位置增设“律师执业权利保障专区”，在12309热线服务电话设置接听、分流和处置专席，专门受理律师提出执业权利受到侵犯的控告申诉案件。“12309中国检察网”微信公众号和手机APP客户端同步上线。

这是继去年在全国各级检察机关“12309检察服务大厅”设置律师来访“绿色通道”之后，最高检为畅通律师诉求渠道、方便律师控告申诉搭建的新平台。最高检第十检察厅有关负责人介绍，全国各地律师除通过传统的来信来访外，可以在执业权利受到侵犯或阻碍后通过拨打12309热线电话（区号+12309）的方式，也可以通过电脑PC端、微信公众号、APP中的任何一种方式第一时间向检察机关提出控告申诉，检察机关确保在第一时间受理、第一时间调查、第一时间处理、第一时间反馈。

在去年开展保障律师执业权利专项监督活动的基础上，今年最高检仍将继续推进保障律师执业权利工作。针对律师反映强烈的会见难、阅卷难、辩护难和律师知情权、申请权、申诉权、收集证据权、庭审质证权等受到侵犯和阻碍问题，依法履行检察监督职责，通过扎扎实实办案把保障律师权利工作做细做实做深入。各级检察机关将继续与司法行政部门协作配合，巩固和加强值班律师参与接访的制度建设。在今年开展的信访积案专项清理工作中，举行公开听证的将邀请律师参与，充分发挥律师作为第三方化解矛盾的作用。最高检还将及时收集、发现、宣传各地好的做法，发布典型案例或指导性案例，挂牌督办一批侵犯律师执业权利的控告申诉案件。

(责编：岳弘彬)
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