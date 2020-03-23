公安交管开展夜查 共查处酒驾醉驾2.5万余起

人民网北京3月23日电 （朱紫阳）记者今天从公安部交通管理局了解到，随着疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，酒驾醉驾违法抬头、肇事肇祸多发。为遏制酒驾醉驾上升势头，3月20日至22日，公安部交通管理局组织各地公安交管部门集中开展周末夜查全国统一行动，严查酒驾醉驾等严重违法行为。行动期间，各地科学部署勤务，最大限度将警力和装备投入路面，城市道路、农村地区、高速公路全覆盖，共查处酒驾醉驾2.5万余起，其中醉驾2300余起。

据了解，按照公安部交管局统一部署，全国公安交管部门将持续开展周末夜查统一行动。在此基础上，结合实际开展全省（区）、全市统一行动，保持对酒驾醉驾、疲劳驾驶、超员超载、无证驾驶、假牌套牌等严重违法行为的严管态势。

酒驾醉驾严重危害人民群众生命财产安全，公安交管部门将始终坚持严管严查不放松。同时，也呼吁广大驾驶人朋友为了自己和他人的生命财产安全，不心存侥幸、酒后开车，珍爱生命、酒后禁驾，共创文明、共享平安。

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