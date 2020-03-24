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江苏浦口监狱：狱警夫妻档的抗疫战歌

2020年03月24日00:27  来源：法制网
 
原标题：江苏浦口监狱：狱警夫妻档的抗疫战歌

　　他叫殷之华，是江苏省浦口监狱安全生产监督支队支队长，封闭执勤一直战斗在监内。

　　她叫唐秋梅，是江苏省浦口监狱刑罚执行支队副支队长，抗击疫情始终坚守在监外。

　　他们是双警夫妻。

　　大墙阻隔，他们守土有责；疫情严峻，他们并肩作战。

 

　　丈夫：“后勤部长”连续作战1000多个小时

　　封闭执勤以来，殷之华活跃在监狱各个角落，每天都忙于管理督查、消防巡查、安全督导、病毒消杀以及备执勤民警生活保障。现在运送后勤生活物资的车辆进出、一日三餐传运等，他都靠前指挥，每个流程都安排得井井有条，带车、卸货、分拣、运送，厚厚的笔记本上详细地记录着每一笔物资的流动情况。对于监内后勤保障工作，他说：“越是到了关键时刻，越不能有丝毫松劲！这是一场不能输也输不起的战斗，如果后勤保障做不好，民警身体垮了，我们还拿什么来战斗!”警力紧张，他亲力亲为、披甲上阵，主动帮民警分担工作，常常驾驶消防巡逻电瓶车托运物资，大家都亲切地称他为“浦监最美司机”。

　　今年53岁的殷之华已经在一线连续战斗了近60天。这看似普通的60天，对于主管安全工作的他来说，却是神经时刻紧绷的近1000多个小时。殷之华说，安全无小事，每一分每一秒都不能松懈，必须时刻提高警惕，时刻对标对表工作制度和要求，排查并及时疏堵安全隐患与漏洞，于点滴之中夯实监狱安全基石。

　　妻子：密不透气的防护服一裹就是一天

　　作为殷之华单位同事的爱人，唐秋梅也在自己的阵地上拼搏奋战，其工作难度、辛苦程度比起殷之华一点也不差。

　　疫情来袭，她主动请缨第一时间赶回了单位，所在的刑罚执行支队工作繁忙，赶到呈报减刑假释案件时，天天都要加班加点。连日来，每天都有源源不断的减刑假释案卷从监内转到科室，唐秋梅是行家里手，负责审核处理。特别是当前，因疫情影响减假工作开展，工作量加大，她主动与省局、法院多次沟通协调，与监区研究对策，制定教育稳控服刑人员指导书，几乎每天都加班到很晚。少有人知的是，她的办公室与爱人在监内的宿舍直线距离不到100米，他们都在忘我付出、默默工作，似乎形成了一种默契。

 

　　唐秋梅还主动请战，加入到女民警值守单位大门队伍里。值班时裹着密不透气的防护服，一天忙下来，原本身体就不好的唐秋梅显得格外疲惫。有时大门岗值完后，唐秋梅回的不是家，而是办公室。同志们劝她休息，她总是微微一笑：“头顶警徽，我们必须扛起责任；身为党员，我们必须身先士卒。”

　　提起在监内值勤的殷之华，唐秋梅带着几分担心说：“监内工作远比想象的要苦，但每次打电话，听到他笑呵呵的声音，我也就放心了。家里有我照顾，希望他在里面注意身体，安心执勤，抓好安全、做好封闭隔离区后勤生活服务，稳定民警情绪，确保安全稳定！我在外边等他凯旋。”

　　团结起来力量大，齐心协力最坚强。记者了解到，在浦口监狱，像殷之华、唐秋梅这样并肩战斗的夫妻还有很多，还有更多的普通民警，大家舍小家顾大局，默默付出，携手共进，弘扬着浦监民警“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的“铁军”精神，在战役一线筑起了坚固防线。

　　“我们在，阵地在，安全在……”战歌响彻浦口监狱。

　　（法制日报全媒体记者 孙安清 通讯员 汤道海 王东亚）　

(责编：冯粒、曹昆)
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