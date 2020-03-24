原标题：公安部追授四名牺牲民警二级英模称号

法制日报全媒体记者 蔡长春

近日，国务委员、公安部部长赵克志签署命令，追授4名牺牲在新冠肺炎疫情防控一线的公安民警全国公安系统二级英雄模范称号。4名公安民警分别是浙江省杭州市公安局上城区分局法制大队副大队长王益民、湖南省岳阳市公安局警令部民警董锐、云南省广南县公安局五珠派出所副所长谢帅业、西安铁路公安局西安公安处咸阳站派出所民警张明。

王益民2002年参加公安工作，在派出所工作的13年间，先后侦破各类案件500余起、调解矛盾纠纷200余起，2019年担任法制大队副大队长后，积极推动执法规范化建设。新冠肺炎疫情发生后，他主动作为、连续奋战，牵头制定了一系列疫情防控操作性规范，并深入一线开展隔离点执勤、涉疫案件办理、突发事件处置等工作，因劳累过度，不幸于3月9日晚突发脑溢血，经医院全力抢救无效于3月10日牺牲，年仅38岁。

董锐自1998年参加公安工作以来，先后在派出所、法制、巡警、办公室等多个岗位工作，始终干一行、爱一行、钻一行。新冠肺炎疫情发生后，他不顾自己身患心脏病且刚刚出院身体尚未痊愈，主动请缨重返工作岗位，全身心投入情况综合、信息收集和疫情专报等工作，因劳累过度，于2月21日上午突发心脏病，经医院全力抢救无效不幸牺牲，年仅44岁。

谢帅业自2013年参加公安工作以来，长期扎根基层派出所，竭心尽力为百姓办实事、做好事、解难事。新冠肺炎疫情发生后，他积极创新完善应对疫情工作机制，主动请战坚守一线30余天，平均每天休息不足4小时，带领民警全力做好疫情防控宣传、车辆人员排查和维护辖区稳定等工作。3月4日，他在工作岗位上突发疾病，经医院全力抢救无效不幸牺牲，年仅36岁。

张明自2006年参加公安工作以来，始终扎根基层车站派出所，先后参与侦办各类案件420余起，抓获犯罪嫌疑人450余名、网上逃犯200余名。新冠肺炎疫情防控工作中，他主动请战，连续21天坚守在铁路安保第一线，积极协助做好防疫物品发放、旅客体温复查、站车秩序维护等工作，因劳累过度，不幸于3月16日凌晨值班时突发疾病，经抢救无效牺牲，年仅35岁。

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