原标题：钢琴琴键竟是象牙？26台从美国进境的旧钢琴被动了手脚……

疫情期间有人趁机走私？上海海关缉私局洋山分局日前立案调查一起进口象牙制品违规案件，依法扣留象牙454.7克。

经调查，今年1月7日，徐州市某进出口有限公司以一般贸易方式，向上海海关申报进口一批旧钢琴，共计26台。这批钢琴的申报要素为“木质无象牙”，但根据海关关员判断，部分年代悠久的钢琴品牌，其琴键使用象牙的可能性较大，即对该批钢琴开箱查验，发现其中8台钢琴的琴键上存有生象象牙制品。随后，经上海野生动植物鉴定中心、国家濒管办上海办事处鉴定，被查获的8台钢琴琴键，其剥离物确为生象象牙，重量454.7克。货主自称开设一家钢琴培训中心并担任校长，拟进口一批旧钢琴用于培训中心的展示和演出，遂在美国购买了该批26台钢琴。

象牙属《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录I物种制品，我国自2017年12月31日起，全面停止商业性加工销售象牙及象牙制品。除了持有国家濒危物种进出口管理部门核发的濒危物种允许进出口的证明书外，以任何贸易方式或携带、邮寄象牙等濒危物种及其制品进出境的行为均属违法，都将被追究法律责任。

(责编：冯粒、曹昆)