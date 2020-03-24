吉林长春：对拟不起诉案“云听证”

本报讯（记者于贺 通讯员龚平）“各位人民监督员、公安干警、代理律师、司法局的同志们，远程视频设备已经调试好，现在听证会开始……”近日，吉林省长春市检察院利用云听证模式，对一起故意伤害案进行了不起诉公开听证。
“孙某故意伤害行为犯罪情节轻微，并且在案发后自愿认罪认罚，积极主动赔偿被害人，并取得了被害人家属的谅解。根据刑诉法的规定，拟对孙某作出不起诉决定，下面请大家发表意见……”承办检察官周文磊坐在电脑屏幕前，向人民监督员详细介绍了案情和查明证据情况，并对拟作不起诉的理由进行了说明，被邀请的9名参会人员实时在线观看。听取检察官介绍案情后，各位参会人员积极发表了意见。
听证会后，检察机关综合听证会各方的意见，对全案进行考量，根据法定程序，对孙某作出相对不起诉决定。3月13日，检察机关向孙某送达了不起诉决定书，并将其当日释放。
在参加完听证会后，长春市司法局人民参与和促进法治处处长何涛表示：“特殊时期，长春市检察院采取云听证的形式，既能让人民监督员发挥监督作用，又能保证案件顺利办理，希望以后多做这样的有益尝试。”
据悉，疫情期间，长春市两级检察院使用“云办公”模式，云提审51人，云庭审58件92人，云听证1件，云课堂培训11次，云汇报9次。
4人从意大利抵京被确诊新冠肺炎 北京警方立案侦查 据北京市公安局官方微信平安北京通报，2020年3月4日，廖某君、廖某海等两家一行8人自意大利乘机抵达北京首都国际机场。其中，廖某君、廖某海等4人被我市确诊为新冠肺炎病例。 【详细】
山东省任城监狱疫情事件已查清 日前，经中央批准，由中央政法委副秘书长雷东生任组长，中央政法委、最高人民检察院、公安部、司法部有关负责同志参加的调查组，就山东省任城监狱疫情事件进行了全面调查，主要情况已查清。调查组建议有关部门对相关责任人员依纪依法查处。 【详细】