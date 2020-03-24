最高法发布首批全国法院服务保障疫情防控期间复工复产民商事典型案例

人民网北京3月24日电 （孟植良）3月24日，最高人民法院发布首批十个全国法院服务保障疫情防控期间复工复产民商事典型案例。第一批发布的十个典型案例，涵盖了企业在复工复产过程中可能遇到的因疫情停产导致的买卖合同违约、金融借款逾期等纠纷类型，办案法院充分发挥审判职能作用，强化司法服务，综合运用实地走访、协调各方、在线调解等方式，依法及时化解合同纠纷和企业债务纠纷，在疫情防控期间为促进实体经济和民营企业持续健康发展提供了有力司法保障。

新冠肺炎疫情发生以来，各级人民法院坚决贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的系列重要讲话精神和党中央决策部署，扎实抓好疫情防控和审判执行各项工作。从今年1月疫情开始至3月18日，全国各级法院新收一审民商事案件212万件；各级法院在做好疫情防控工作的前提下，克服疫情影响，全力做好审判执行和矛盾化解工作，共审结各类民商事案件89.8万件。

3月18日，习近平总书记主持召开中央政治局常务委员会会议，强调要做好法律服务等工作，及时化解合同履约、企业债务、劳资关系等纠纷。在当前全国疫情防控形势向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展、统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效的形势下，最高人民法院多次提出明确要求，要充分发挥人民法院民商事审判职能作用，依法妥善处理涉疫情矛盾纠纷，推动社会矛盾纠纷源头预防化解，强化善意执行、文明执行理念，慎用查封、扣押、冻结等强制性措施，用好用足智慧法院建设成果，优化办案方式，为疫情防控和复工复产提供有力司法保障。

最高人民法院发布本批典型案例，旨在发挥典型案例的示范指导作用，统一各级法院在疫情防控期间民商事案件的办案理念，聚焦涉诉企业复工复产中的实际困难，通过典型案例、典型做法，引导办案法官及时解决办案中的实际问题，稳定社会对司法案件处理的合理预期。第一批案例发布后，最高人民法院将及时分批次发布更多典型案例，推动各级法院充分发挥民商事审判职能作用，更好服务保障复工复产和经济社会发展大局。

全国法院服务保障疫情防控期间复工复产民商事典型案例（第一批）

一、快速调解企业间合同纠纷，服务涉诉企业复工复产

1、浙江吉高实业有限公司诉梅州市中联精密电子有限公司、赣州中盛隆电子有限公司等买卖合同纠纷案

【案情简介】

梅州市中联精密电子有限公司、赣州中盛隆电子有限公司均为向测温仪生产企业供应线路板的供应链上游企业。2020年1月14日，因买卖合同纠纷，被浙江吉高实业有限公司起诉至浙江省桐乡市人民法院，诉讼标的1600余万元，并经原告申请采取了财产保全措施。疫情发生发后，法院了解到，两公司均是当地政府确定的疫情期间第一批复工复产企业，而案涉诉讼保全严重影响了企业购买原材料、发放工人工资以及偿还银行贷款。为保障两被告企业复工复产不受影响，经桐乡市人民法院积极组织调解，原被告双方于2月中旬达成了分期还款、逐步解封的调解方案。在法院的督促下，两被告企业按约履行了部分付款义务。2月21日，法院解除了对两被告企业的全部财产保全措施，有力促进了疫情防控物资的正常生产。

【典型意义】

本案的典型意义在于，既依法保障债权人诉讼权利，又坚持服务疫情防控大局工作，实现法律效果和社会效果的有机统一。对原告企业来说，货物结欠金额巨大，若不采取保全措施，其诉讼权利难以保障。对于两被告企业来说，迅速复工复产是保障疫情防控的当务之急，但流动资金的冻结限制了生产的进程。受诉法院积极作为，组织双方反复进行协商调解，最终就解除财产保全和货款支付事宜达成协议，短平快地解决双方纠纷，实现了原告企业权利保障和被告企业复工复产的“双赢”。

2、东莞信托有限公司诉肇庆科伦纸业有限公司、山鹰国际控股股份公司等确认合同无效纠纷一案

【案情简介】

肇庆科伦公司是广东肇庆市一家大型造纸企业。2016年，佛山三水科伦纸业公司将其持有肇庆科伦公司75%的股权收益权质押向东莞信托公司融资2.7亿元，但逾期未履行还款义务。2019年，肇庆科伦公司与山鹰国际公司签订《入股协议》，以其生产线设备、土地等作价出资入股山鹰（广东）公司，又将股权转让给山鹰国际公司。2019年12月，东莞信托公司以肇庆科伦公司签订的《入股协议》侵犯其股权质押权为由，起诉至广东省肇庆市中级人民法院，请求确认协议无效，并申请诉讼财产保全；法院根据当事人申请依法查封了肇庆科伦公司转移给山鹰国际公司的土地约300亩、厂房8幢等财产。疫情开始后，受诉法院了解到，肇庆科伦公司受疫情影响经营陷入困境，而山鹰国际公司作为上市公司，资金实力雄厚，看好华南地区的纸张市场，如能顺利收购肇庆科伦公司现有的厂房及生产设备，可以尽快增资扩产，开拓华南地区纸张市场，但目前肇庆科伦公司的账号因诉讼已被冻结，并购行为陷入僵局。为此，法院根据山鹰国际公司仍有部分并购款尚未支付给肇庆科伦公司的实际，经多次协调最终促成调解，由山鹰国际公司将尚未支付的并购款2亿元一次性支付给东莞信托公司，东莞信托公司收到后即视为对肇庆科伦公司与山鹰国际公司之间并购交易的认可，同时申请解除查封措施。本案于3月13日调解结案。

【典型意义】

本案涉案标的、涉诉企业对当地经济发展具有重大影响。肇庆市与其他珠三角城市相比，经济发展任务较重，肇庆中院按照党中央关于统筹推进疫情防控和社会经济发展工作决策部署，在调处本案纠纷时坚持法治思维，平等保护双方当事人的合法权益，坚持大局意识，在坚决做好疫情防控工作的同时，依法保障有序复工复产，促进企业健康发展，为推动地方法治化营商环境建设、服务经济发展大局提供了优质的司法服务和保障。

3、上海丽景针织制衣有限公司诉合玺（上海）服装有限公司等买卖合同纠纷系列案

【案情简介】

丽景针织制衣公司与合玺（上海）服装公司及其另一家关联公司于2018年分别签订了《服饰采购合同》。合同签订后，两服饰公司收货后未按约付款，欠付货款达400余万元。为此，制衣公司于2020年1月14日分别起诉要求两服饰公司支付货款、承担违约金责任等，并申请财产保全，查封两服饰公司的银行账户。两服饰公司应诉后，认可欠付货款,并承诺还款,但因新冠肺炎疫情影响,各地服饰专卖店关闭,春节黄金旺季无营业收入,还有高昂成本；且因账户被保全，影响了员工工资发放、支付社保等。上海市静安区人民法院受理两案后，通过线上审理，其中一案当庭撤诉，另一案达成分期还款的调解方案。线上庭审当天，制衣公司即收到了先期支付款项，并申请法院解除了全部财产保全。2月14日，双方达成调解协议。本案调解结案后，两服饰公司账户得到解封并及时发放了员工工资，目前双方均已复工复产。

【典型意义】

新冠肺炎疫情期间，中小民营企业的资金压力较大。鉴于案涉服饰公司的账户被采取保全措施，在判决生效前，当事人依法不能动用被查封的款项，而疫情期间双方当事人复工复产都急需资金。在这种情况下受诉法院依法采取诉讼调解方式，促成双方当事人尽快达成调解协议。对原告而言，可以回笼资金按期复工；对被告而言，调解后可以尽快解除查封，及时向员工发放工资、缴纳税收和社保、支付店铺租金，确保正常经营。本案是通过调解方式快速有效化解纠纷，为企业复工复产提供司法服务与保障的成功案例。

4、深圳新宙邦科技股份有限公司诉桑顿新能源科技有限公司等买卖合同纠纷案

【案情简介】

新宙邦科技公司与桑顿新能源公司均为有市场竞争力的创新型企业，互为商业合作伙伴。2019年，新宙邦科技公司向桑顿新能源公司提供价值1607万元的锂电池电解液，但桑顿新能源公司未如约支付货款，新宙邦科技公司诉至深圳市坪山区人民法院，请求法院判令桑顿新能源公司支付货款本息共计2300余万元，法院依据申请冻结了桑顿新能源公司账户现金750余万元。疫情发生后，桑顿新能源公司请求解冻账户资金用以支付工人工资并复工复产。法院经研究认为，疫情防控期间，合同履行暂时受到影响，顺延还款期限有利于复工复产并最终解纷。经法院主持调解，双方2月25日达成调解协议：双方继续合作，桑顿新能源公司增加担保并先行支付部分货款，剩余货款分期付清。当日，法院依法准许并解除账户冻结。

【典型意义】

受诉法院立足疫情防控期间经济社会发展大局，积极促成欠款企业在增加担保的基础上获得还款顺延，切实降低了诉讼成本，全力支持企业复工复产，有效帮助中小企业渡过难关。本案涉及的两家企业均为高新技术企业，法院通过促成双方达成调解协议，在疫情期间最大程度地降低了司法诉讼对企业的负面影响。案件调解成功后，双方继续保持合作关系，实现了共赢与多赢，从而有利于维护企业核心竞争力。

二、依法加强金融案件调解，妥善化解企业债务纠纷

5、中国农业银行股份有限公司浮梁县支行诉景德镇康源农业发展有限公司金融借款合同纠纷案

【案情简介】

康源农业公司是当地一家大型生猪养殖和肉制品企业，2011年向农行浮梁县支行贷款1亿元。贷款合同履行过程中，2019年6月，农行以康源农业公司怠于配合银行贷后管理检查、公司产品销售收入回笼资金与贷款金额不匹配、财务状况进一步恶化等为由，下调了企业贷款征信评级并暂停企业使用电子交易信息平台，要求康源农业公司提前还款并诉至江西省景德镇市中级人民法院。法院认为，康源农业公司生产经营出现困难，主要是受非洲猪瘟及新冠肺炎疫情双重影响，以致无力还款。为保障生猪生产企业正常经营和维护金融债权，法院积极奔走各方，耐心辨法析理，反复做双方当事人的协调工作。最终，双方本着互谅互让原则达成调解协议，康源农业公司同意增加贷款担保，农行恢复企业征信和电子交易平台使用，贷款合同继续履行。本案于2月17日调解结案。

【典型意义】

本案借款企业不仅是当地大型生猪生产供应企业，也是当地吸纳就业和纳税大户。法院如一判了之，不仅会严重影响企业生产经营，还可能影响群众基本民生供应和物价稳定。景德镇中院在党委政府的全力支持下，充分发挥审判职能作用，积极协调化解纠纷，促成双方达成调解，为保障企业复产复工和当地经济社会发展大局作出了积极努力。

6、苏州资产管理有限公司诉苏州德威系关联企业金融借款纠纷系列案

【案情简介】

德威投资集团有限公司及其关联企业是集高分子线缆用材料研发、生产和销售于一体的高新技术民营企业，企业产品广泛应用于国家电网、电子通信、建筑工程等领域，具有良好的市场口碑和发展前景。2020年春节之后，受疫情影响，整个德威系企业无法按时复工复产，造成大量订单无法及时完成。债权人苏州资产公司考虑到其3.2亿元金融债权的安全，在借款出现逾期后，于2020年2月4日将德威系企业一并起诉到江苏省苏州市中级人民法院，同时申请法院冻结被告企业全部银行账户3.2亿元资金及相应价值的财产。该四起关联案件受理后，苏州中院通过到德威生产厂区实地走访、与企业负责人座谈，了解到德威系企业厂区生产已经逐步恢复，产能已经达到年前的50%，国内订单开始陆续正常交货。鉴于德威系企业具有良好的市场口碑和发展前景，就其暂时资金周转的困难，法院与苏州资产公司反复进行沟通，引导充分考虑当前疫情影响和民企的实际困难，给予民企宽限期和降低逾期还款的违约金，并且考虑查封措施对企业复工复产的重大影响，共同帮助企业渡过困难。3月6日，经过法院三个小时的互联网庭审和在线调解，双方当事人达成调解协议：苏州资产公司保证不抽贷，并给予德威系企业充分的宽限期；德威系企业承诺将销售利润优先保障案涉贷款的清偿，并且增加担保。法院当庭出具调解书，并依据双方调解方案，解除了对被告企业的全部银行账户查封。

【典型意义】

人民法院金融审判工作在疫情防控期间，应当坚持维护金融债权安全和保障企业生存发展并重的审判理念。对于具有良好发展前景但暂时资金受困的企业所涉金融融资纠纷，应当切实加大案件调解力度，充分协调各方利益；在维护金融安全同时，有效降低民营企业因疫情引发的逾期还款的违约成本，真正帮助企业纾难解困，为企业复工复产提供有力支撑。

7、福建晋江农村商业银行股份有限公司诉福建晋江市越峰鞋塑有限公司等金融借款合同纠纷案

【案情简介】

2016年5月，晋江越峰鞋塑公司以土地使用权抵押向晋江农商行贷款总计752万元，尚欠借款本金300万元及相应利息。2019年10月，晋江农商行诉至福建省晋江市人民法院，要求晋江越峰鞋塑公司依约还本付息。案件审理期间，晋江越峰鞋塑公司同意还款，但表示因受新冠疫情的影响，公司资金周转存在困难。受诉法院根据疫情防控和复工复产实际，以分期还款的方案多次组织双方当事人进行在线调解。2020年2月28日，双方在互谅互让的基础上就本案还款期限、罚息等问题达成调解协议，最终调解结案。

【典型意义】

本案被告晋江越峰鞋塑公司系外资企业。在新冠疫情的特殊背景下，若本案简单一判了之，可能导致实体企业无法正常经营，还将牵连与此相关的供应商、企业员工、消费者等多方主体的利益，不利于复工复产及恢复生活秩序。受诉法院在依法保护金融债权的同时，在金融机构与实体企业之间加强协调和解工作，有效平衡了金融债权与企业复工复产之间的利益关系，为促进企业健康发展创造了良好条件。

8、东证融汇证券资产管理有限公司诉光一科技股份有限公司等质押式证券回购纠纷案

【案情简介】

光一科技股份有限公司及其关联企业是专门从事用电信息采集系统研发、应用的高新技术民营企业，在全国共拥有员工超过2000名，业务主要服务于国家电网建设。2020年2月，东证证券公司向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，要求光一系企业立即支付2.2亿元质押式证券回购款，并支付违约金500万元。同时，东证证券公司向法院申请冻结被告企业全部银行账户2.3亿元或者相应价值的财产。案件受理后，苏州中院经了解发现，光一系企业受疫情影响，企业遍布全国各地的员工无法到岗，企业迟迟无法正常复工，资金链出现严重紧张；面对2.3亿元融资提前到期和高额的违约金，企业2000名员工工资和供应商货款将无法及时支付，企业复工面临巨大困难。为此，苏州中院加大了案件调解力度，及时与东证证券公司进行联系，将企业实际情况告知对方，引导金融机构充分考虑民企的实际困难，给予一定宽限期和降低逾期还款的违约金，共同帮助企业渡过难关。2月19日，经过法院二个小时的互联网庭审和在线调解，双方当事人达成调解协议，法院当庭出具调解书。根据双方调解方案内容，法院当天解除对被告全部银行账户6000多万元资金的查封，企业复工复产有了充足的资金保障。

【典型意义】

本案诉讼标的达2.3亿元，案件从立案到结案仅用10余天时间。受诉法院在综合考量被告企业实际经营状况及当前疫情防控对企业生产经营影响的基础上，以在线调解方式高效妥善化解实体企业债务纠纷，既保证了债权人金融债权的实现，又为企业平稳复工复产提供了有力司法保障。

三、依法加强司法服务职能作用，为企业全面复工复产提供司法便利

9、徐某某诉义乌市百灵医疗器械有限公司合同纠纷案

【案情简介】

百灵医疗器械公司主要生产红外线体温计、电子体温计、血压仪等医疗器械。2016年11月28日，徐某某与百灵医疗器械公司签订合作协议，后在履行协议过程中产生纠纷诉至法院。经二审生效判决，被告百灵医疗器械公司须返还原告徐某某1298400元，案件由浙江省义乌市人民法院强制执行。执行过程中，因百灵医疗器械公司未全部履行生效判决，被法院纳入失信被执行人名单、采取限制高消费等措施。疫情发生后，执行法院了解到，百灵医疗器械公司在此次疫情中被确定为浙江省36家重点医疗保障物资生产企业之一，也是金华市唯一一家疫情防控急需物资供应企业。自疫情发生以来，该公司加紧生产，日均产能较高，但因前期被纳入失信被执行人名单，影响公司融资、扩大生产，无法满足当前抗击疫情的产能需要。2020年1月31日，百灵医疗器械公司向法院申请信用修复。执行法院根据前期实地走访和讨论研判，向执行申请人进行解释说明并经申请人书面同意，于收到百灵医疗器械公司申请的当天，决定对该公司及法定代表人解除失信被执行人名单及限制高消费措施，不采取查封等强制措施，为企业贷款扫清障碍。百灵医疗器械公司被法院解除失信被执行人名单及限制高消费措施的当天，义乌农商银行就向该公司发放100万元信用贷款，中国银行也将该公司的不良贷款转为正常。后该公司又顺利从杭州银行、宁波银行分别获得贷款100万元。

【典型意义】

疫情防控期间，义乌法院坚持统筹防控疫情和复工复产，审慎采取执行措施，全面贯彻善意执行理念，是加强司法服务职能作用的生动实践。人民法院对因处于失信被执行人名单导致融资困难、原料库存短缺等防疫物资供应企业提出的信用修复申请，经审查有正当事由并符合相关条件的，应暂时解除对其信用惩戒，促进企业复工复产，保障企业防疫紧缺物资的正常生产，服务疫情防控大局。

10、龙游县宏泰食品有限公司恢复企业信用征信案

龙游县宏泰食品有限公司是浙江龙游县唯一的生猪定点屠宰企业，属事关民生的菜篮子企业。宏泰公司进入破产重整程序后，2019年11月，浙江龙游县人民法院裁定批准该公司破产重整计划并终结该公司破产重整程序。2020年1月16日，宏泰公司破产重整计划执行完毕，消除债务总额1.2亿余元。在重整计划执行期间，宏泰公司屠宰生猪近3万头，同比增长174%，公司经营进入良性发展轨道。然而由于新冠疫情影响，浙江省启动重大公共突发卫生事件一级响应，宏泰公司只能在所在县域内进行经营活动，日均屠宰量从500余头下降至200余头；而为了扩大生产，宏泰公司自年前即启动了排污整治、道路修缮、改造厂房机器等改善公司经营能力的工作，因宏泰公司贷款信用修复未完成，贷款渠道封闭，导致资金缺口逐渐增大，企业即将陷入困境。为解决企业融资难题，虽该公司破产案件已经审结，龙游县法院主动实地走访企业，并协同管理人与人民银行再次对接完成了企业征信系统的信用修复，在案件办结后为宏泰公司获得了融资能力。

【典型意义】

法院在案件办理结束后，通过案后随访，积极关心支持民营企业疫情期间复工情况，及时解决企业信用修复问题，帮助企业获得贷款资格，有效缓解了企业融资困难。人民法院延伸司法服务职能，为当事人纾难解困，既体现了司法的温度，也有利于服务保障当地民生稳定，体现了大局意识和担当精神。

(责编：岳弘彬)