内蒙古检察机关依法对傅铁钢涉嫌受贿、滥用职权案提起公诉

人民网北京3月24日电 据内蒙古自治区人民检察院网站消息，日前，内蒙古自治区通辽市委原书记傅铁钢（正厅级）涉嫌受贿罪、滥用职权罪一案，经内蒙古自治区人民检察院指定管辖，由包头市人民检察院向包头市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人傅铁钢享有的诉讼权利，依法讯问了被告人傅铁钢，听取了辩护人意见。包头市人民检察院起诉指控：被告人傅铁钢利用担任呼伦贝尔盟委副书记、组织部长、乌兰察布市政府市长、通辽市政府市长、通辽市委书记等职务的便利，索取或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大；在担任通辽市委副书记、政府市长期间，徇私舞弊，不正确行使职权，违反国家规定返还有关项目土地使用权出让金，情节特别严重，依法应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。

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