原标题：广东援鄂医护人员及其直系亲属在穗可享两年免费法律服务

南方网讯 3月24日上午，广州市司法局举行为全省援鄂医护人员发放免费法律服务卡仪式。自4月1日起，凡广东省内参加援鄂的医护人员及其配偶、子女和父母，两年内在广州办理公证、司法鉴定、法律咨询等法律服务事项时，均可免除全部费用。广东参加援鄂抗疫行动的医护人员有2484名，包括直系亲属在内，该项服务将惠及超万人。

“医护人员及其直系亲属凭身份证、户口簿或医护人员亲属关系等书面材料即可办理相关业务，无需开具其他证明。”广州市司法局相关负责人介绍，该局还将通过省卫生行政部门主动向全省援鄂医护人员推送免费法律服务信息。全市公证机构、司法鉴定机构和市公共法律服务中心将依据援鄂医护人员名册为医护本人及其亲属提供优质高效的法律服务。

南方日报记者 关喜如意 通讯员 穗司宣

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