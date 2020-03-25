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全国政法系统电视电话会议强调

准确把握形势变化　因时因势精准施策　全面做好疫情防控和维护安全稳定工作

2020年03月25日09:26  来源：检察日报
 
原标题：准确把握形势变化　因时因势精准施策　全面做好疫情防控和维护安全稳定工作

本报北京3月24日电(全媒体记者姜洪)中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨24日在全国政法系统电视电话会议上强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，时刻保持如履薄冰的忧患意识，针对国内外疫情防控形势的阶段性变化，进一步增强工作前瞻性、针对性，及时研究疫情防控和维护安全稳定中的苗头性、倾向性问题，因时因势精准施策，为统筹推进疫情防控和经济社会发展创造良好环境。

会议指出，疫情发生以来，全国政法机关和广大政法干警、综治力量在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策总要求，闻令即动、连续奋战，在抓好自身防疫工作的同时，全力配合做好社会面疫情防控工作，依法打击整治影响疫情防控和社会稳定的违法犯罪活动，着力做好复工复产依法保障工作，加强政法宣传舆论工作，有力服务了疫情防控工作大局，有效维护了国家政治安全和社会大局稳定，为推动全国疫情防控形势持续向好作出了重要贡献。

会议强调，要时刻保持清醒头脑，充分看到国内外疫情形势的复杂性严峻性，按照党中央决策部署，在各级联防联控机制协调下，持续抓好疫情防控各项措施落实，决不让来之不易的疫情防控持续向好形势发生逆转。针对日益增大的境外输入性风险，要全力做好口岸出入境管理，推动人员入境前、中、后各项工作形成闭环。要坚持突出重点，继续支持湖北武汉、北京等重点地区的疫情防控工作。要切实落实主体主责，毫不放松抓好各类监所疫情防控工作。

会议要求，要认真组织开展涉疫矛盾纠纷排查化解专项工作，紧紧依靠党委和政府，发挥各级平安建设协调机制牵头作用，调动各方资源力量，全面排查影响安全稳定的各类问题隐患，坚持依法办事、法理情相统一，努力将问题发现在苗头、化解在基层、解决在当地。要充分发挥体制优势，坚持协商为主、调解优先，分类甄别、精准施策，着力推动矛盾纠纷多元化解。要总结各地疫情防控经验做法，重视发挥基层政法单位基础性作用，以新技术新手段为支撑，健全市域治理体系和城乡基层治理体系，提升社会治理水平。要配合有关部门，推进社会心理危机干预机制建设，做好心理疏导、人文关怀等工作，推动解决实际问题，确保社会大局持续稳定。

会议强调，要准确把握疫情形势下治安形势新变化，深入推进扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类突出违法犯罪活动，毫不松懈地抓好反恐怖斗争，切实维护群众生命财产安全，不断提高群众的获得感、幸福感、安全感。要紧密结合政法机关职责任务，重视法律政策的保障供给，统筹立法、执法、司法各环节，配合做好有关修法、立法工作，加强司法政策研究制定，为妥善处理因疫情引发的民事、行政、执行等案件提供依据。要准确适用法律政策，依法妥善处理因疫情引发的涉企执行难、合同违约、企业破产等案件，引导涉外企业管控好因疫情引发的法律风险，更好地以法治思维和法治方式化解风险，服务和保障经济社会发展大局。要着眼于恢复正常生产生活秩序，加强行政执法管理，规范行政执法裁量权，推进严格规范公正文明执法，积极推出便民利民新措施，为企业和个人提供高效、精准的政法公共服务。

会议强调，要坚持一手抓疫情防控，一手抓政法各项工作，各级党委政法委要发挥统筹协调作用，督促落实属地责任、部门责任，政法各单位要主动作为、担当尽责。对各项任务要列出清单、明确分工、压实责任、细化措施，加强督促检查，坚决克服形式主义、官僚主义，务求落地见效。要关心关爱基层政法干警和综治力量，激励他们始终以昂扬斗志投身疫情防控、维护安全稳定各项工作。

国务委员、中央政法委副书记、公安部部长赵克志主持会议；中央政法委委员周强、张军、陈一新、傅政华，司法部党组书记袁曙宏，中央政法委、中央政法各单位、国家信访局有关负责同志，各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团党委政法委、政法各单位、信访局（办）主要负责同志分别在主会场和各地分会场参加会议；北京、吉林、浙江、湖北4省市党委政法委主要负责同志作了发言。

(责编：孟植良、岳弘彬)
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