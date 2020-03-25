原标题：“每个岗位都是阵地，每位同志都是战斗员”

初春的清晨，位于北京市东城区北河沿大街147号的最高人民检察院机关秩序井然，一片祥和。在保卫人员的指挥下，人车分流、测温消杀有条不紊，机关干警开启了忙碌而充实的一天。

新冠肺炎疫情来袭，最高检严阵以待，周密部署，坚持自身疫情防控和办公办案工作“两手抓、两不误”，经受住了危机的考验。

各项检察工作高效运转的背后，离不开后勤服务保障部门的坚守与奉献。防护物资储备、卫生防疫消杀、餐饮通勤保障……疫情就是命令，防控就是责任！最高检机关服务中心牢固树立“大考”意识，努力把后勤服务保障各环节做深做实做细，用责任与担当为机关办公办案筑起了一道坚实的健康防线。

反应迅速，紧急联系防护物资

1月23日一早，服务中心负责人像往常一样打开手机，满屏的武汉封城消息让他震惊！一场硬仗已经开始，他立即取消回老家陪父母过年计划，迅速联系有关负责同志商议疫情防控值班值守、物资采购储备等工作。

在最高检党组的统一部署下，服务中心成立疫情防控工作领导小组，在京同志迅速投入抗疫斗争中。“防护物资最紧缺，必须赶在机关上班前有储备”，最高检院领导提出明确要求。尽管下手早，但市面上防护物资基本售罄。按程序政府采购救不了急，服务中心一边商计财局对零星采购开通绿色通道，一边与时间赛跑，组织工作人员到药店排队买口罩酒精，发动亲友寻求物资采购渠道。

2月6日上午，第一批防护口罩随当天航班运送至首都国际机场空港仓库，但受疫情影响，物流公司无法派送。负责接货的服务中心行政处负责人紧张焦虑地等待提货消息，直到晚上8时许，才通知可自行去机场提货。从装车运输，再到卸货清点入库，一直忙碌到凌晨，大家才长舒一口气。

2月23日，第二批口罩到位。但这次遇到的麻烦更棘手——口罩非独立包装。为防止分发中造成污染，服务中心决定在紫外线消毒环境下对6000多只口罩无菌分装，3名责任心强、干活利索的职工连续三天干到凌晨才完成。

“中心领导要求做到全方位防护。”医务室负责同志告诉记者，服务中心在各办公区及时配制中药饮，准备防护手套，积极做好院内防护。同时，还为干警发放医用酒精、消毒液等，为居家防护提供帮助，让大家抗疫的信心和底气更足。

外防输入，严格做好进门检测

春节后干部职工陆续返京，防控形势更加严峻复杂，服务中心坚持把“外防输入”作为重点，努力筑牢“防火墙”。

外防输入要尽最大努力做到精准，体温监测排查是关键一环。据介绍，为解决体温监测难题，服务中心紧急采购多台体温检测仪器，在春节期间就组织人员严密测试和操作培训。最高检明确要求，疫情防控期间，只有经过登记备案的工作人员才能进入办公区，所有人一律先接受体温测量，正常方可放行，谁也不例外。

2月6日，北京全市范围突然普降中到大雪。服务中心保卫处负责人早上6点刚过，就和同事们守在大门口，对进入车辆人员逐一测量体温、消杀作业。“大灾大难考验党性，党员必须冲在一线，雨雪中坚守是我们的责任。”该负责人感慨道。

记者了解到，为最大限度将防疫工作做到安全可靠、高效便捷，保卫处积极开动脑筋，将步行上班干警体温检测点移至机关大门外，将自驾来院干警体温检测点纵向增至3个，做到人车分离、同时检测、互不干扰。

“您不用下车，我给您测下体温”“脚底也要消消毒！”这是最高检香山办公区保安队长步丰坡近期说的最多的一句话。他临时退掉回家过年车票，带领留守在京安保人员战斗在防疫一线，在方便干警、提醒叮嘱中，牢牢守住进出办公区大门这道防线。

“一线人员承担了大量工作，很辛苦，奉献很大！我们要多关心，组织上的关怀要及时送到位。”最高检院领导在多个场合提到。服务中心坚决抓好落实，对口罩酒精、消杀用品等紧缺防护物资，足额保障执勤保障等一线需要。对连续值班排岗的人员，强制轮休，采取多种方式慰问，努力为奋战在一线的干部职工稳固好后方大本营。

内控扩散，不放过一个卫生死角

“对外守住了大门，对内还要防扩散！”服务中心负责人在不同场合反复强调，做好疫情防控必须打好“外防内控”组合拳，内控的关键是想在前、做在细。

记者采访了解到，最高检机关各办公区内部消杀工作由物业部门承担，为做到联防联控，消除卫生盲点，各办公区物业公司员工24小时待命。每天，他们对各个办公楼大厅的门把手、电梯轿厢按钮、走廊楼道、垃圾桶等公共区域进行不少于4次消毒；电梯内配置一次性按钮纸巾，避免人员直接接触按键；设置一次性口罩回收点，避免二次污染等，把感染风险隐患降到最低。

疫情防控期间，最高检物业部门职工谭庆国负责办公楼消杀工作。每天早上6点半，他就背起40斤重的消毒喷雾器开始消杀。人手紧张时，他每天还要给140多辆汽车轮胎消杀。谭庆国说，“任何一个卫生死角都不能放过，我们多用点心，干警就少操心！”

服务中心物业管理处负责人是一名老同志，一直奔走在防疫一线。从制定防控计划、指导物业消杀到暗访卫生死角等，大小事情不听汇报，亲力亲为，确保万无一失。

“实干担当履使命，防控疫情践初心”，物业部门的努力和付出被院领导和职工看在眼里、记在心里，最高检服务中心给他们发出了表扬信。

1月29日，大年初五。按照最高检党组指示，在国家检察官学院香山校区设置最高检外地返京人员隔离观察点。服务中心香山管理处密切配合检察官学院，在物资配备、沟通协调等方面尽力协助，保证了100余名隔离观察人员的服务保障。

舌尖防控，让职工吃上“放心餐”

疫情初期，正赶上春节放假，最高检机关食堂只有一半工作人员在京。“人手虽不足，但防疫马虎不得，标准要更高”，食堂大师傅们每天带头对餐厅和外采食材全方位消毒。获得探访允许后，记者在后厨看到工作人员定时更换口罩、蔬菜经盐水浸泡清洗三次后使用、菜品出锅中心温度达80度以上才上桌……每个可能的风险点都有防范措施。

为避免交叉感染，机关食堂严把舌尖防控关口，推行分时分流用餐，延长闭餐时间，提供盒饭供应。工作人员还会提醒干警戴一次性手套取餐。“这样吃饭让人放心、安心。”几名干警对记者说。

机关小卖部是干警生活急需品的“补给站”。为减少干警出入商超购买食材，给防控带来风险，小卖部及时恢复主食副食供应，协调蔬菜肉食预订。

每天下午是食堂班长王乃锋等人最忙碌的时候，他会根据干警预订信息，称斤分装，贴好格签，等待干警取货，“能够让大家把更多的精力和时间用在办公办案上，我们辛苦一点也值了。”

天还没亮，鲁谷和香山办公区，后厨早已灯火通明，核查菜品、食品留样、盒饭发放……“我最开心的就是看到大家吃上冒着热气的饭菜，增强战‘疫’胜利的信心。”鲁谷办公区餐厅负责人王宏旺告诉记者，鲁谷办公区负责盛装分发盒饭的服务员吉利晓，每天的工作区间是餐厅到后厨仅几十米的距离，但要走上3万多步，硬生生走坏了一双鞋。

保障交通，办公办案出行无忧

每天凌晨5点多，驾驶通勤班车的司机们已陆续起床，他们要赶在6点30分到达最高检机关集中居住小区门口，接送来院上班干警。这是最高检党组为一些工作人员上下班通勤困难开的绿灯。

据服务中心车辆交通管理处负责人介绍，2月3日上班后，每周汇总统计乘车需求，对通勤班车线路多次调整优化，目前10条线路顺畅运行。对个别因特殊任务加班赶不上班车的干警，采取点对点接送。

疫情防控是总体战，要密切配合、相互协作。服务中心车辆交通管理处和保卫处的同志们每天一大早就赶到机关，简单沟通、明确任务后，就在寒风中迎候班车到来，指挥停靠、测温，下班时又安排调度发车，确保干警开开心心上下班。

据介绍，公务用车保障是交通处另一项主要工作，通过统一安排、科学调度，办案、机要、应急等用车需求得到了充分保障。

“运送防疫物资、开通通勤班车等任务下达，驾驶员们主动请战，以实际行动为疫情防控贡献力量。”车辆交通管理处负责人告诉记者。

“两手抓、两不误”，努力把受疫情耽误的时间抢回来

“终于修好了，可以印文件了！”东办公区文印室一台老印刷机突然发生故障，运维人员短期回不了京。“文件印刷耽误不得！”文印室负责人与运维人员远程视频连线，自己动手调、反复试，经过两天努力终于把故障排除。

3月17日，记者采访时，正赶上东区维修项目领导小组办公室工作例会，会上特别强调要以巡视整改为契机，全面统筹，发挥好远程办公、居家办公优势，坚持“一手抓疫情防控，一手抓日常保障”，努力把受疫情耽误的时间抢回来，特别是要更加主动精心谋划东办公区维修改造项目开工前招标、搬迁方案制定等筹备工作，做好集中片区房产证办理等工作，在用心用情中提供更好更优后勤产品，在履职担当中向干警、向党组交上一份合格答卷。

服务中心负责人告诉记者，目前疫情总体向稳向好，但防控工作仍需“咬定青山不放松”。下一步，服务中心将根据实际情况，进一步优化保障方案，使之更加契合不断变化的防控形势，提升应对各类风险的防范能力和综合处置能力。

(责编：孟植良、岳弘彬)