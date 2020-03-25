原标题：疫情隔不断救助温情

本报讯（通讯员季海棠 孙宏亮）“你现在和谁住在一起？你最喜欢的人是谁？”“现在和爷爷奶奶还有弟弟生活在一起，我最喜欢爷爷奶奶。”近日，江苏省南通市崇川区检察院检察官通过远程视频手段，和远在沛县的被救助对象吴某甲“见面”，送去物质救助的同时给予心理抚慰。

八岁的吴某甲和两岁的吴某乙为亲兄弟，是犯罪嫌疑人吴某和被害人刘某的儿子。2019年10月，吴某因怀疑妻子刘某出轨，在南通的暂住地将其杀害。同年12月30日吴某因涉嫌故意杀人罪被逮捕。今年2月28日，该案移送南通市崇川区检察院审查起诉。该院承办检察官在工作中发现救助线索，立即查阅卷宗，了解案件情况。原来，母亲离世，父亲被关押后，吴氏兄弟二人成为“事实孤儿”，由爷爷奶奶抚养。爷爷患有心肌炎，两位老人平时靠务农勉强维持生计。

“这是一场家庭人伦悲剧，受伤害最大的是两个未成年孩子。”该院承办检察官研判案情后初步认为，吴氏兄弟符合申请刑事司法救助的相关规定。为此，承办检察官用电话联系他们的爷爷，建议他担任申请人的代理人，并通过微信、电子邮件等方式，远程指导他填写表格准备材料，快速启动司法救助程序。收到申请材料后，该院向沛县检察院发出协查函，请求协助核实申请救助对象的身份信息和经济收入等情况。

最终，该院经集体讨论作出救助决定：鉴于家庭有特殊困难，吴氏兄弟可以申请10万元的救助金。救助决定作出之前，该院邀请了人大代表和人民监督员进行网络视频听证会，对该案的证据、金额等进行评议，获得一致认可。

此外，因救助对象未成年且遭受重大家庭变故，该院立即联系专业社工和心理咨询师，对哥哥吴某甲开展心理疏导，并制定了应急预案。

“光靠一笔救助金和一次心理辅导远远不够，长效救助对孩子未来成长更加重要。”据了解，下一步，南通市崇川区检察院将持续跟踪吴氏兄弟，跨地域延伸司法救助“链条”，与当地民政、教育、妇联等部门合作，解决吴氏兄弟家庭在低保、入学、未成年人权益保护方面的实际问题。

本报讯（记者单曦玺 通讯员杨佳）“太感谢你们了。让这个疫情耽误得家里几个月都没收入了，眼看着做手术还得用钱，只能干着急，多亏检察院提供司法救助，我们才能渡过这个难关。”面对送来救助金的检察官，躺在床上的蒋某一边说着一边用手抹着眼泪，也抹去了几个月来笼罩在心头的阴霾。

今年1月底，宁夏回族自治区灵武市检察院在办理一起民事行政监督案件，依法向蒋某送达法律文书时，发现蒋某一家生活极其困难，便将线索转交到该院第五检察部。该部受理线索后，对蒋某家庭情况进行了实地调查核实。

通过走访村委会、社区等，检察官了解到，2018年7月，蒋某因一起交通事故造成腿部受伤，一年内先后7次接受手术，卧病在床，生活不能自理。事故发生后，肇事司机仅赔付几万元，且因与车主就责任划分产生异议，向灵武市检察院提出民事行政监督申请。为继续治疗，蒋某一家先后借款几十万元，加之其一家三口无田、无房，蜗居在40平米的廉租房内，其丈夫、公公均因病无法工作，疫情期间又无法出门，蒋某一家彻底失去了经济来源。

办案检察官结合调查事实，对蒋某提供的相关证明材料进行严格审查后，认为蒋某的情况符合司法救助的条件，遂启动国家司法救助程序，帮助蒋某完善司法救助申报材料，并于3月23日将救助金和口罩送到了蒋某手上。

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