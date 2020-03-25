原标题：“出来干活心里有底气了”

“检察官为我们讨要的这些工钱，让我们在家安心过了个好年，出来干活心里也有底气了……”日前，已经返程复工的河南省尉氏县洧川镇的李某等人，专程来到长葛市检察院，向办案检察官表示感谢。

2019年12月6日，河南省许昌市检察院第五检察部负责人马远在与该院刑检部门座谈时了解到，犯罪嫌疑人谢某因拒不支付劳动报酬罪被长葛市检察院依法批捕。谢某被捕后，拖欠的农民工工资怎么办？为了进一步查清案情，第五检察部将该案线索交由长葛市检察院进行调查。

长葛市检察院第四检察部主任左建明接到线索后，主动与李某等农民工代表联系，走访工地，了解工资支付情况。

原来，李某等20名农民工自2018年3月至2019年1月受雇于实际施工人谢某，在长葛市一医院项目工地从事水电安装、消防制冷工作。工程完工后，谢某支付了部分工资，并向李某等20名工人分别出具共计60余万元的工资欠条。2019年2月2日，谢某在收到一建筑劳务分包公司工程款45万元后潜逃，后被公安机关抓获。谢某被抓获后，拖欠的农民工工资却没了下文，由于缺乏相关法律知识，李某等人四处上访，求助无门。

为了帮助农民工追回欠薪，长葛市检察院决定以支持起诉的方式维护农民工的合法权益。由于李某等人家在外地，为了减少农民工的诉累，检察官主动上门，耐心向李某等农民工代表提供法律咨询，引导农民工依法维权。为了加快诉讼进度，检察官建议农民工推荐诉讼代表，帮助农民工核实固定相关证据、理清劳动关系、确定被告人并准备相关诉讼材料。此外，办案检察官还就检察机关支持起诉、减半收取诉讼费等事项与法院进行沟通，达成一致意见。2019年12月17日，检察官与农民工代表一起到长葛市法院立案大厅立案，向法院递交了《支持起诉书》。

今年1月22日，长葛市法院作出民事判决，支持了李某等人的全部诉讼请求，判决谢某支付李某等20名农民工工资款60余万元。判决生效后，法院已陆续追回欠款30余万元。

(责编：孟植良、岳弘彬)