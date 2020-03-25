原标题：律师阅卷不用来回奔波

本报讯(记者胡文星 通讯员刘荣松)“你们考虑得真周到，疫情防控期间避免来回奔波。”近日，江西盛宏律师事务所律师赖敏智从江西省检察院案件管理部工作人员手中拿到提前预约刻录好的案卷光盘后，对检察机关提供的高效阅卷服务表示赞叹。

在疫情防控工作最吃劲的关键阶段，今年2月，江西省检察院案件管理部发布《关于进一步做好新型冠状病毒肺炎防控期间案件管理服务工作的通告》，对案件受理、律师接待、现场接待安全防护等工作重点事项进行规范，同时公布案管服务大厅受理电话，安排专人专线接听。

为减少人员奔波、避免频繁接触，江西省检察机关案件管理部门充分利用统一业务应用系统信息化手段受理案件和卷宗流转，提倡通过机要专线邮寄，给律师寄送电子卷宗光盘，实行异地预约阅卷。1月30日以来，该省检察机关通过12309中国检察网提供律师查询案件程序性信息195人次，开展辩护代理预约服务155人次，接听律师电话咨询1339人次，现场办理律师接待993人次，开展异地阅卷服务50人次。

为提高疫情期间案件受理流转的质量、效率，江西省三级检察院案管部门一方面加强与公安、法院等部门沟通协调，提前摸排疫情期间需要受理和送达的案件，区分案件类别、繁简程度，做好人员交接、材料扫描上传、受案登记审核等各项前期准备工作；一方面对涉及利用疫情哄抬物价、囤积居奇等扰乱社会秩序，以及制售伪劣药品、医疗器械、医用卫生材料等犯罪案件开辟快速办理通道，特案特办，最大限度缩短案件流转时间。

(责编：孟植良、岳弘彬)