原标题：广东：两个月提前介入涉疫情刑事案件1072件

本报广州3月24日电（记者韦磊 通讯员刘雅）记者今天从广东省检察院了解到，自1月23日广东省启动重大突发公共卫生事件一级响应以来，截至3月23日，全省检察机关共提前介入涉疫情刑事案件1072件1270人，批捕572件651人，起诉295件329人，一审判决192件206人。

据广东省检察院相关负责人介绍，全省检察机关通过涉疫情刑事案件提前介入、快捕快诉和上下联动等案件办理工作机制，对涉疫情刑事案件在审查逮捕、审查起诉环节优先办理，加快办案进度，缩短办案周期，切实为疫情防护提供司法保障。

如近日惠州检察机关在2个工作日内，依法从快批准逮捕了一名谎称售卖“比亚迪”牌口罩的诈骗犯罪嫌疑人，严厉打击妨碍企业复工复产的涉疫犯罪。

经查，该案被害人彭某受企业委托筹措口罩，于2月中旬通过熟人介绍认识了自称有“比亚迪”牌口罩出售的犯罪嫌疑人张某，并添加了张某微信。张某把别处获得的一段“比亚迪”口罩仓库视频及一张“比亚迪”医疗机械生产许可证的截图发给了彭某，表示有口罩出售。彭某信以为真，以每个3.8元的单价向张某订购了3万个口罩，并将货款11.4万元转账给张某。之后，彭某联系张某发货，但张某因赌博输光了货款，故以各种理由推托。彭某要求退款，张某却以帮忙订购这批口罩只赚了6000元为由，只肯退还6000元给彭某。彭某向公安机关报案后，张某3月初被抓获归案。

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