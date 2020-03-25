原标题：扮微商虚构口罩货源发“空包”

本报讯（记者卢志坚 通讯员闫纪成）疫情期间扮成“微商”，在没有货源的情况下，以卖口罩为名诱使4名被害人支付货款21万余元，之后快递“空包”或将买家“拉黑”。近日，经江苏省丰县检察院依法提起公诉，被告人司某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑六年，并处罚金5万元。

2月6日至9日，司某盗用他人的图片和视频，虚构自己有口罩货源，并通过朋友圈和微信群开展营销。在收到管某给付的9万余元货款后，司某通过快递公司发送了3个“空包”，因担心骗局败露，随后又以“操作失误”为由，将货款全部予以退还。

管某的朋友王某看司某“守信”，便又支付3.4万元购买口罩。当王某按照约定于2月10日赶赴丰县取货时，司某却失联了，王某遂报警。经查，包括管某、王某共有4人向司某支付货款21万余元。

2月11日，因涉嫌诈骗罪，司某被丰县公安机关取保候审。丰县检察院依法提前介入侦查取证工作，与公安机关密切配合，完善证据链条。该案移送审查起诉后，司某自愿签署了《认罪认罚具结书》。2月18日，丰县检察院依法以涉嫌诈骗罪对司某批准逮捕，次日向丰县法院提起公诉，并提出适用简易程序审理，得到法院采纳。

2月25日，该案开庭审理。检察机关提出对被告人司某判处有期徒刑六年，并处罚金5万元的量刑建议，得到法院采纳。被告人司某当庭表示服从判决，不上诉。

“此案也暴露出了快递行业中的一些问题，如一些网店经营者‘刷单’寄送空包，虚增销售业绩，进行虚假宣传，恶意欺骗消费者，甚至被犯罪分子利用作为诈骗手段。”承办检察官表示，下一步该院将结合办案中发现的问题，向相关监管单位和快递公司发出检察建议，监督和帮助本地快递公司严格流程管控、强化法治教育，护航快递行业依法健康发展。

(责编：孟植良、岳弘彬)