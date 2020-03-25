原标题：武汉：返城扫“绿码” 安全你我他

3月24日，在武汉西高速收费站交通卡点，工作人员对完成核验的车辆人员放行。

3月24日，在武汉西高速收费站入城通道，工作人员查验乘车人员的湖北健康码等身份健康凭证。

3月24日，在武汉西高速收费站入城通道，工作人员查验乘车人员的湖北健康码等身份健康凭证。

3月24日，在武汉西高速收费站交通卡点，工作人员向一名货车司机核验身份信息。

3月24日，在武汉西高速收费站入城通道，工作人员查验乘车人员的湖北健康码等身份健康凭证。

3月24日，在武汉西高速收费站入城通道，工作人员查验乘车人员的湖北健康码等身份健康凭证。

近日，随着部分企业逐渐复产复工，由高速路进入武汉的务工、回家等返城人员陆续增多。在武汉西高速收费站交通卡点，执勤人员对过往乘客逐人查验湖北健康码“绿码”和身份证明等信息，确保来汉人员安全有序流动。 新华社记者 李贺 摄

(责编：孟植良、岳弘彬)