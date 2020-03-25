武汉：返城扫“绿码” 安全你我他

3月24日，在武汉西高速收费站交通卡点，工作人员对完成核验的车辆人员放行。
3月24日，在武汉西高速收费站入城通道，工作人员查验乘车人员的湖北健康码等身份健康凭证。
3月24日，在武汉西高速收费站入城通道，工作人员查验乘车人员的湖北健康码等身份健康凭证。
3月24日，在武汉西高速收费站交通卡点，工作人员向一名货车司机核验身份信息。
3月24日，在武汉西高速收费站入城通道，工作人员查验乘车人员的湖北健康码等身份健康凭证。
3月24日，在武汉西高速收费站入城通道，工作人员查验乘车人员的湖北健康码等身份健康凭证。
近日，随着部分企业逐渐复产复工，由高速路进入武汉的务工、回家等返城人员陆续增多。在武汉西高速收费站交通卡点，执勤人员对过往乘客逐人查验湖北健康码“绿码”和身份证明等信息，确保来汉人员安全有序流动。 新华社记者 李贺 摄
两高：不分国籍 依法严惩妨害国境卫生检疫各类违法犯罪行为 最高法、最高检负责人就妨害疫情防控违法犯罪相关问题联合答记者问，明确无论是中国公民、外国公民，或无国籍人，只要在出入我国国境的过程中实施妨害国境卫生检疫的犯罪行为，都应当适用我国法律，适用统一的司法标准，依法追究刑事责任。 【详细】
最高检：增设网络专区电话专席 多渠道保障律师执业权利 针对律师反映强烈的会见难、阅卷难和律师知情权、申请权等执业权利受到侵犯阻碍问题，今日，最高检在12309中国检察网官网、微信、APP及电话热线中设置专区专席，第一时间处理反馈律师提出执业权利受到侵犯的控告申诉案件。 【详细】