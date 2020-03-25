检察机关依法对陕西铜川市委原常委李志强涉嫌受贿、伪造身份证件案提起公诉

人民网北京3月25日电 （孟植良）据最高人民检察院官网消息，日前，陕西省铜川市委原常委、政法委书记李志强（副厅级）涉嫌受贿罪、伪造身份证件罪一案，经陕西省人民检察院指定管辖，由商洛市人民检察院向商洛市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人李志强享有的诉讼权利，依法讯问了被告人李志强，听取了辩护人的意见。商洛市人民检察院起诉指控：被告人李志强在担任铜川市耀州区区长、区委书记，铜川市副市长，铜川市委常委、政法委书记等职务期间，利用职务便利，为他人在工程承揽、矿产资源整合、职务晋升、就业安排、工作调动等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；指使他人为自己伪造虚假身份证件并使用，依法应当以受贿罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。

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