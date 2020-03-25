检察机关依法对陕西铜川市委原常委李志强涉嫌受贿、伪造身份证件案提起公诉

人民网北京3月25日电 （孟植良）据最高人民检察院官网消息，日前，陕西省铜川市委原常委、政法委书记李志强（副厅级）涉嫌受贿罪、伪造身份证件罪一案，经陕西省人民检察院指定管辖，由商洛市人民检察院向商洛市中级人民法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人李志强享有的诉讼权利，依法讯问了被告人李志强，听取了辩护人的意见。商洛市人民检察院起诉指控：被告人李志强在担任铜川市耀州区区长、区委书记，铜川市副市长，铜川市委常委、政法委书记等职务期间，利用职务便利，为他人在工程承揽、矿产资源整合、职务晋升、就业安排、工作调动等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；指使他人为自己伪造虚假身份证件并使用，依法应当以受贿罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。
两高：不分国籍 依法严惩妨害国境卫生检疫各类违法犯罪行为 最高法、最高检负责人就妨害疫情防控违法犯罪相关问题联合答记者问，明确无论是中国公民、外国公民，或无国籍人，只要在出入我国国境的过程中实施妨害国境卫生检疫的犯罪行为，都应当适用我国法律，适用统一的司法标准，依法追究刑事责任。 【详细】
最高检：增设网络专区电话专席 多渠道保障律师执业权利 针对律师反映强烈的会见难、阅卷难和律师知情权、申请权等执业权利受到侵犯阻碍问题，今日，最高检在12309中国检察网官网、微信、APP及电话热线中设置专区专席，第一时间处理反馈律师提出执业权利受到侵犯的控告申诉案件。 【详细】