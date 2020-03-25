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湖南一男子暴力阻碍疫情防控被判刑十个月

2020年03月25日23:39  来源：新华网
 
原标题：湖南一男子暴力阻碍疫情防控被判刑十个月

　　新华社长沙3月25日电（记者谭畅）记者从湖南省岳阳市中级人民法院获悉，岳阳县人民法院25日开庭审理并当庭宣判一起涉疫情防控案件，被告人蒋某犯妨害公务罪，被判处有期徒刑十个月。

　　2020年2月18日19时许，新冠肺炎疫情期间，岳阳县某村村支书陈某接到举报，该村村民张某家有外县人员聚餐。随后陈某与着制服的驻村辅警范某来到张某家，发现有五六人正在聚餐。陈某上前劝说疫情期间不要聚会并和张某交谈，坐一旁聚餐的蒋某却对陈某、范某的劝说行为进行暴力阻碍。民警到场后准备依法传唤蒋某及现场有关人员，遭到阻拦。增援民警赶到后，蒋某趁机溜走。后蒋某主动向公安机关投案。经鉴定，陈某和范某受伤程度均为轻微伤。

　　法院审理认为，被告人蒋某在新冠肺炎疫情防控期间，采取暴力手段阻碍执行公务人员疫情防控工作，致二人轻微伤，其行为已触犯刑法，构成妨害公务罪。蒋某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，依法应从重处罚；其主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；赔偿被害人的经济损失，取得其谅解，可以酌情从轻处罚。被告人蒋某认罪认罚，依法可以从宽处理。遂依法作出上述判处。

(责编：冯粒、曹昆)
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