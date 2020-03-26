2019年全国著作权登记总量逾418万件 同比大幅增长

新华社北京3月25日电（记者史竞男）国家版权局25日通报，2019年我国著作权登记工作取得新进展，全国著作权登记总量达4186549件，同比增长21.09%。
据介绍，2019年，全国各地区版权行政管理部门和著作权登记机构全面贯彻落实创新驱动发展战略及版权工作“十三五”规划，高度重视著作权登记工作，采取有效措施，积极宣传、重点拓展、改善服务，有效提升了著作权登记工作的规范化、标准化、信息化水平，登记数量持续增长。
根据各省区市版权局和中国版权保护中心的作品登记信息统计，2019年全国共完成作品登记2701564件，同比增长14.86%。其中，北京市达1003091件，占登记总量的37.13%；上海市291803件，占登记总量的10.80%；天津、贵州、甘肃、内蒙古、广西、西藏、吉林、云南、山西、安徽等省区市的作品登记量增长率均超过100%。从作品类型看，登记量最多的是美术作品1288139件，占登记总量的47.68%；其次为摄影作品1015620件，占37.59%；第三是文字作品179314件，占6.64%；第四是影视作品88230件，占3.27%。
根据中国版权保护中心计算机软件著作权登记信息统计，2019年全国共完成计算机软件著作权登记1484448件，同比增长34.36%。软件著作权登记区域主要分布在东部地区，登记量约104万件，占登记总量的70%；其中，广东、北京、江苏、上海的登记总量近75万件。
根据中国版权保护中心著作权质权登记信息统计，2019年全国共完成著作权质权登记537件，同比下降1.83%。
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