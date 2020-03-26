原标题：最高人民检察院、公安部联合公布依法严惩哄抬物价犯罪典型案例

新华社北京3月26日电（记者熊丰）新冠肺炎疫情发生以来，各级检察机关、公安机关严格执行法律、司法解释等规定，严惩哄抬物价犯罪，依法立案侦查、批捕起诉了一批案件，遏制了此类犯罪的蔓延势头。日前，最高人民检察院、公安部联合公布了四起典型案例。

案例一，犯罪嫌疑人文某、饶某非法经营案。犯罪嫌疑人文某、饶某，分别系企业经营者。文某的公司日常生产经营过滤类材料。2020年2月20日前后，饶某联系文某，请其生产6吨用于制作防疫口罩的关键原材料熔喷无纺布，双方商定每吨价格18万元，文某收取饶某货款108万元。2月24日至3月6日，文某组织生产并分四次向饶某交货5.469吨。经查，该批熔喷无纺布的生产、运输等成本，每吨不足2万元。文某交代，其知道疫情期间熔喷无纺布是制造口罩的主要材料，因此把售价提高。

饶某拿到熔喷无纺布后，随即转手倒卖给了广东、江西和福建的四家口罩生产企业，价格为每吨30万元至38万元不等。饶某的倒卖行为系以个人名义进行，经营数额为177.07万元，获利约70万元。

广东省东莞市公安局于2020年3月10日立案侦查，同日对文某、饶某刑事拘留，后经调查取证于3月16日以文某、饶某涉嫌非法经营罪提请检察机关批准逮捕。

广东省东莞市第一市区人民检察院审查认为，文某的公司违反国家在疫情防控期间的价格管理规定，大幅提高防疫物资的销售价格，牟取暴利，违法所得数额较大，涉嫌非法经营罪，文某系该公司直接负责的主管人员，亦涉嫌非法经营罪；饶某取得货物后立刻转手加价倒卖，牟取暴利，违法所得数额较大，情节特别严重，涉嫌非法经营罪；文某、饶某均符合逮捕条件。2020年3月20日，东莞市第一市区人民检察院决定，批准逮捕犯罪嫌疑人文某、饶某。

案例二，犯罪嫌疑人曹某非法经营案。犯罪嫌疑人曹某，系个体经营者。2019年11月开始，曹某与他人合伙生产、销售普通民用口罩，在新冠肺炎疫情发生前的售价为每只0.16元至0.28元。疫情发生后，曹某通过微信平台、线下代售等方式，将生产的口罩销往全国各地。在销售价格上，曹某为牟取暴利，逐日提价，几天时间内将售价最高涨至每只10元。经查，在2020年1月22日至2月2日期间，曹某的经营数额为150万余元，获利129万余元。

山东省郯城县公安局于2020年2月3日立案侦查，同日对曹某刑事拘留。山东省郯城县人民检察院审查认为，曹某哄抬疫情防护用品的价格，严重扰乱市场秩序，违法所得数额较大，情节特别严重，已涉嫌非法经营罪并符合逮捕条件。2020年3月2日，郯城县人民检察院决定，批准逮捕犯罪嫌疑人曹某。

案例三，被告单位上海市A公司、B公司、C公司，被告人黎某涉嫌非法经营案。被告单位上海市A、B、C三家公司日常经营个人防护用品，并分别在天猫商城开设有网店，其中A公司系某大型防护用品公司的特约经销商。被告人黎某系上述被告单位的经营人。另外，黎某还经营D公司（另案处理），经营内容和经营模式与前三家公司相同。

2020年1月19日前，三家被告单位和D公司销售的两种口罩价格分别为每盒150元至190元不等，和每盒158元至200元不等。1月20日，在国家有关部门发布疫情公告后，黎某指令四家公司在网店上连续涨价，最终将上述两种口罩的销售价格均上涨至每盒398元。经查，在1月20日至21日两天时间内，经营数额达845.7万余元。其中，A公司的经营数额为348.1万余元，B公司的经营数额为244.3万余元，C公司的经营数额为210.6万余元。3月13日，黎某接公安民警电话通知到案，到案后如实供述了本人和单位的主要犯罪事实。

上海市公安局宝山分局于2020年3月11日立案侦查，后经调查取证于3月19日以黎某涉嫌非法经营罪移送检察机关审查起诉。

上海市宝山区人民检察院审查认为，黎某控制旗下公司网店在大型电商平台上协同哄抬物价、牟取暴利，且其系大型公司的特约经销商，哄抬市场价格、扰乱防疫紧俏必需用品的社会危害性远大于一般经营者，影响恶劣，严重破坏市场秩序，其行为已构成犯罪，且情节特别严重；A、B、C三家公司亦构成单位犯罪，其中A公司的犯罪情节特别严重。2020年3月23日，宝山区人民检察院指控被告单位A公司、B公司、C公司，被告人黎某构成非法经营罪，向宝山区人民法院提起公诉。

案例四，被告单位上海市某公司、被告人谢某非法经营案。被告单位上海市某公司日常经营劳动防护用品，被告人谢某系该公司的法定代表人。

2020年1月初，被告单位以每盒5.125元的价格购入一批普通民用口罩，在公司的淘宝店铺上对外销售，日常销售价格为每盒7元。新冠肺炎疫情发生后，谢某决定提高该批口罩的售价牟利，遂于1月23日至29日连续涨价，从每盒21元一路涨至每盒198元。经查，该公司高价销售口罩的经营数额为17万余元，违法所得数额为16万余元。

上海市公安局松江分局经立案侦查于2020年3月2日将谢某抓获，3月9日移送审查起诉。上海市松江区人民检察院于3月12日向松江区人民法院提起公诉。

2020年3月23日，上海市松江区人民法院公开开庭审理本案。公诉人发表公诉意见认为，涉案口罩系被告单位在疫情发生前进货，疫情发生后其经营成本并未有明显变化，但却提价数十倍销售，属于哄抬物价、牟取暴利，且违法所得数额较大，被告单位、被告人均构成非法经营罪。松江区人民法院判处被告单位罚金20万元，判处被告人谢某有期徒刑8个月并处罚金18万元，追缴违法所得。

(责编：冯粒、曹昆)