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贵州遵义市红花岗区：境外返回不如实报备 12人被行政拘留

2020年03月26日23:55  来源：新华网
 
原标题：贵州遵义市红花岗区：境外返回不如实报备 12人被行政拘留

　　新华社贵阳3月26日电（记者李惊亚）记者26日从贵州省遵义市红花岗区相关部门获悉，近日，贵州省遵义市公安局红花岗区公安分局依法查处多起刻意隐瞒、谎报行程的违法行为，共计12人被行政拘留。

　　据了解，雷某田、刘某强等12人家住遵义市红花岗区，2月29日至3月16日期间，分别从泰国等地返回遵义，为躲避集中隔离医学观察，未按相关要求向所在社区居委会如实报告行程。雷某田从澳门特别行政区返回遵义后，不仅未按疫情防控要求向所在社区居委会如实报告行程，且谎称自己名为张伟。

　　据悉，红花岗区公安分局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，对刻意隐瞒、谎报行程的雷某田、刘某强等12人分别给予行政拘留5至10日和并处罚款500元不等的处罚。

(责编：冯粒、曹昆)
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