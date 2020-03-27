原标题：国家森防指办公室安排部署近期森林火灾防控工作

新华社北京3月26日电（记者刘夏村、魏玉坤）记者26日从应急管理部获悉，近日，国家森林草原防灭火指挥部办公室就近期森林火灾多发情况向各地发出通报，要求疫情防控期间防灭火意识不能有丝毫放松，深刻汲取火灾教训，切实压实责任，消除火灾隐患，稳定森林草原防灭火形势。

通报指出，我国大部分地区陆续进入春季防火期，当前正值森林草原高火险关键期。随着新冠肺炎疫情趋缓，春耕生产、企业复工，加之清明节临近，林牧区农事用火、民俗用火、生活用火将明显增加，群众进山旅游踏青人员激增，森林草原防灭火形势将日趋严峻。仅3月17日至24日，国家森林草原防灭火指挥部办公室共接报处置森林火灾56起，因灾死亡5人。

通报指出，近期火灾的发生，虽有极端天气事件增多等客观因素，但绝大多数是人为原因引发，暴露出一些地方存在防灭火意识不强、防火责任不落实、隐患排查不到位等问题；也反映出一些地方扑火处置不及时、组织指挥不力，没有做到打早打小打了，使小火酿成大灾，严重影响人民群众安全感。

通报要求，进一步提高思想认识，各地区要加强分析研判，对当前森林草原防灭火工作再动员、再部署、再落实；压实防灭火责任，加快健全顺畅高效的森林草原防灭火指挥体系；强化宣传教育，推动宣传教育进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭，增强群众防灭火意识；加强源头防控，及时开展风险隐患排查和问题整改，坚决遏制人为原因引发森林草原火灾多发态势；做好扑火准备，细化应急处置措施，确保扑火安全。

(责编：冯粒、曹昆)