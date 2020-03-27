河南检察机关对赵长法涉嫌两罪一案提起公诉

本报北京3月26日电（全媒体记者戴佳）记者今天从最高人民检察院了解到，日前，原河南省人口和计划生育委员会党组成员、巡视员赵长法（正厅级）涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪一案，经河南省检察院指定管辖，由开封市检察院向开封市中级法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人赵长法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人赵长法，听取了辩护人意见。开封市检察院起诉指控：被告人赵长法利用其担任三门峡市委常委、政法委书记的职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；退休后利用原任三门峡市副市长、市委常委、政法委书记等职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额巨大，依法应当以受贿罪、利用影响力受贿罪追究其刑事责任。
两高：不分国籍 依法严惩妨害国境卫生检疫各类违法犯罪行为 最高法、最高检负责人就妨害疫情防控违法犯罪相关问题联合答记者问，明确无论是中国公民、外国公民，或无国籍人，只要在出入我国国境的过程中实施妨害国境卫生检疫的犯罪行为，都应当适用我国法律，适用统一的司法标准，依法追究刑事责任。 【详细】
最高检：增设网络专区电话专席 多渠道保障律师执业权利 针对律师反映强烈的会见难、阅卷难和律师知情权、申请权等执业权利受到侵犯阻碍问题，今日，最高检在12309中国检察网官网、微信、APP及电话热线中设置专区专席，第一时间处理反馈律师提出执业权利受到侵犯的控告申诉案件。 【详细】