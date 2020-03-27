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云办案云普法 隔离不隔爱

重庆：疫情期间充分利用智慧检务推进未检工作

李立峰　彭静　杨君相

2020年03月27日08:41  来源：检察日报
 
原标题：云办案云普法，隔离不隔爱

“未检工作，没有‘暂停键’，只有‘播放键’。”日前，记者走进重庆市检察院，检察八部主任陈萍边忙碌边向记者介绍，尽管新冠肺炎疫情突如其来，但重庆市检察机关关爱未成年人的脚步始终没有停歇。在战“疫”特殊时期，重庆市检察机关充分利用智慧检务成果，坚持线上线下双管齐下，不断创新未检工作，让未检工作始终都在“进行时”。

“现在人员都到齐了吗？好，那我们正式开始。”日前，在重庆市南岸区检察院办公室里，检察官陈中丁视频邀请了律师、社工组织代表在线“云见证”检察机关对一起未成年人盗窃案宣告不起诉决定。2019年2月，17岁的小林参与盗窃摩托车。考虑到小林未成年，案发后有自首情节，悔罪态度好，该院依法对他作出附条件不起诉决定，考验期八个月。考察期满，为保障犯罪嫌疑人的诉讼权利不受疫情影响，该院决定通过网络视频方式对其进行不起诉决定宣告。

智慧办案在重庆未检工作中早已扎实应用。“系统在文字录入、阅卷、证据摘录分析方面，节省了案件审查时间，很多新功能都很实用，太赞啦！”日前，参加完重庆市检察机关未检辅助办案系统培训，重庆市检察院第五分院检察官郑伟感慨道。

为加快推进现代科技在办理未成年人案件中的应用，提升未检办案质效，重庆市检察院研发了未检辅助办案系统，并于2019年底通过了专家论证。据重庆市检察院副检察长杨洪梅介绍，该系统依托统一业务应用系统，结合未检刑事检察业务的需求，有效集成了未成年人案件特别程序、涉案年龄计算、未检专用文书生成等诸多功能。

“有了未检辅助办案系统这个小助手，检察官审查犯罪嫌疑人年龄更精准。”杨洪梅说，针对未成年人案件办理的特殊程序，该系统专设了“附条件不起诉”相关内容。目前，未检辅助办案系统已逐步在重庆市11个试点检察院运用，不久将在该市检察机关全面推广。

办案不停歇，普法也一直在线。2月26日，南川区检察院检察长赵磊以“珍惜人生知法守法”为题，为南川中学开讲依法防疫网络法治课。目前，该院7名法治副校长为7所学校主讲了法治课，参与听课师生1万余人；3月10日，重庆市合川区七间中学614名师生在网络上迎来了他们新学期的第一堂法治课，授课老师正是法治副校长、合川区检察院副检察长唐蓉川；3月18日，南岸区检察院“莎姐”检察官于姗姗以“青少年如何预防性侵害”为题，采取“对答+案例”的形式，给孩子们线上普法……

对检察官来说，疫情阻隔不了关爱，未检工作始终按下“播放键”。

(责编：孟植良、岳弘彬)
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