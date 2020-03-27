原标题：遭遇巨额诈骗 企业濒临破产

员工到岗率100%，流水线作业有条不紊……3月26日，浙江省慈溪市某汽车零部件有限公司的生产车间正在赶制一批来自特斯拉的集成铆钉订单。然而这样的大好局面来得并不容易，因陷入巨额经济纠纷，十年来，该公司法定代表人叶某过得并不容易。

“正是因为检察官依法履行法律监督职能，我的家庭、企业以及500多名职工的就业问题才得到挽救。”叶某直言，拿到判决书的那一刻，他终于可以安心投入生产经营。

成长潜力型企业遭遇诈骗

叶某的公司主要从事汽车配件生产，自2002年创办以来，不仅先后成为通用、福特、克莱斯勒的一级供货商以及特斯拉在中国的核心供应商，也是宁波市成长潜力型企业、慈溪市出口创汇百强企业。

事件的拐点发生在2010年。作为同村邻居，又是世交，叶某为同是经营企业的戚某进行银行贷款和高息个人借款的担保或反担保。同年6月17日，戚某以归还高息借款为由，向叶某借款500万元，一个月后“人间蒸发”了。

“当时我的公司正处于高速发展期，原来筹集用于研发和试验新产品的资金全部被用来替他还债，这对公司的发展是致命打击。”据叶某介绍，戚某的债权人纷纷找上门要求他承担担保责任，公司甚至遭到打砸，他又被迫支付1000余万元的钱款，总计造成3000余万元的巨额经济损失。此外，由于反担保责任被起诉，公司资信记录受影响，直接损害了与美国主要汽车公司的合作，出口美国市场的汽配件数量和金额出现大幅滑坡，公司一度濒临破产。

2010年9月，叶某向当地公安机关报案。2014年8月，潜逃在外的戚某被抓捕归案。2015年9月，慈溪市公安局以戚某涉嫌诈骗罪移送慈溪市检察院审查起诉。

虽然案件已经二次退回补充侦查，因当时证据仍无法证实戚某有非法占有500万元借款的主观故意，也无法查明款项的去向和戚某携款潜逃的证据，全案未达到事实清楚，证据确实、充分的起诉标准，2016年5月23日，慈溪市检察院依法对戚某作出存疑不起诉决定。

这个结果对叶某来说，实在是无法接受，他开始走上了向检察院申诉之路。

细致复查夯实证据锁链

“请依法核查处理！”2016年11月底，在收到叶某的来信申诉后，浙江省检察院经过研究，及时向宁波市检察院制发交办通知书，提出周密指导意见，并督促做好释法说理和矛盾化解工作。

案件的争议焦点在哪里？戚某向叶某借款时非法占有目的证据不足、500万元借款去向仍未查清……为逐个突破难点，宁波市检察院控申部门承办检察官姚红文、徐萍与慈溪市检察院原承办检察官密切配合，深入商讨案情，先后30余次前往案发地调查取证，走遍了该案涉及的所有银行、担保公司和相关街道所在村，共调取银行流水明细100余份，补充制作证人证言20余份。

“案件复查过程中，我们了解到叶某忙于四处维权，一度想要转卖企业，多次劝说他安心经营，好在他最后想通了。”徐萍告诉记者，通过重新审查原在案证据、补充调取新证据、重新讯问戚某，戚某的“虚假报表”“虚假账目”逐渐浮出水面。更为关键的是，检察官又查明戚某在外逃前11天内分别以购买原材料、银行转贷为由向另外四名被害人诈骗396万元的犯罪事实，原侦查阶段认定的从叶某处诈骗所得钱款也从500万元改为700余万元。

在高额负债，已明显资不抵债的情况下，明知自己无还款能力，仍虚构借款用途，骗取借款后并未用于约定借款用途，逃匿归案后又不交代取现资金真实去向。一条环环相扣的证据链条逐渐形成，戚某主观上非法占有的故意被一一夯实。

考虑到案件证据发生重大变化，宁波市检察院将新调取的全部证据移交慈溪市检察院。慈溪市检察院派员前往戚某潜逃后落脚的云南省河口市追查资金转移等情况。2018年3月，慈溪市检察院移交全案材料，公安机关对该案重新立案侦查。

同年4月，浙江省检察院、宁波市检察院联合对该案进行公开答复。“考虑到本案案情复杂，社会影响大，我们专门邀请人民监督员、律师等第三方人员到场，共同参与释法说理和答复等相关工作。”浙江省检察院第十检察部承办检察官周芳介绍。

“通过公开答复会，我更加清楚地知道我的案子当初为什么不能起诉，申诉阶段补充到了哪些证据，下一步进展处理情况。”回忆起两年前公开答复会上的场景，叶某历历在目，当天，他就申请撤回了申诉，表明息诉息访。

有力指控终获公正判决

2019年2月，慈溪市检察院审查查明戚某除了以归还高息借款为由骗取叶某700余万元，以购买原材料、银行转贷等为由骗取另外四名被害人共计396万元外，还增加认定戚某以企业生产经营需要为由骗取叶某及其公司担保或反担保涉案金额550万元，以戚某涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪向慈溪市法院提起公诉。

“借款”或“担保”前犯罪嫌疑人是否有还款能力？是否采用了骗取手段？钱款是否用于约定用途？事后是否有还款意愿？庭审中，慈溪市检察院第三检察部主任朱军路围绕“非法占有目的”这一焦点，抽丝剥茧，层层深入，有力指控。

2019年12月20日，法院审理后作出一审判决，戚某犯合同诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金50万元；犯诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金100万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金150万元，并责令戚某退赔被害单位及各被害人经济损失。

一审判决后，戚某没有上诉。

“感谢检察机关用过硬的业务素质为我们民营企业创新创业提供支持和保障，我也会努力进取，把企业做得更强。”叶某表示，近年来，在宁波检察机关和当地政府部门的关心帮助下，公司已有了新起色，今年已接到来自特斯拉、普罗特拉、宝马等多家知名汽车制造商的零配件订单。

“这起申诉案的办理，不仅体现了检察机关助企的有力作为，而且很好地体现了检察工作理念和刑事诉讼格局在这10年间的深刻转变。检察机关在刑事诉讼中要切实担负起诉前主导责任，加强引导侦查、自行补充侦查等工作，坚守客观公正立场，使有罪者得到追诉，无罪者得到保障。从本质上说，检察官是‘炒菜者’，而不是‘端菜者’。”浙江省检察院检察长贾宇表示。

（本报杭州3月26日电）

(责编：孟植良、岳弘彬)