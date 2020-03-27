原标题：骗取公证企图给高利贷披上合法外衣

放出的10万元高利贷借款，想通过建立三角民间借贷关系为高利贷披上合法外衣，赵某的如意算盘被检察机关识破。

近日，山东省阳谷县检察机关的法律监督戳破放贷人谎言，促使法院终结民事执行程序，并惩罚司法虚假活动。

郑某因生意不景气资金周转困难，多次向高利贷放贷者赵某借款，一段时间后连本带利共计欠款10万元。在打击高利贷的环境下，赵某唯恐10万元贷款无法顺利收回，遂想出一个偷梁换柱的主意。赵某明知债务人郑某当前阶段尚无偿还能力，在催收贷款的时候，向郑某推荐了孟某，称可以让郑某向孟某借款10万元，但要求郑某借到钱后即刻还钱给赵某。

无奈之下，郑某只好拆东墙补西墙，孟某如约借给郑某10万元，并取得郑某出具的借条一张。然而，实际上孟某是赵某的员工，是赵某给了孟某10万元，要求孟某转借给郑某，制造了一个孟某与郑某之间10万元借贷关系的假象，孟某得到的借条也在赵某手里，目的在于为自己借给郑某的10万元高利贷借款披上一层合法外衣。

为了尽快将通过孟某借给郑某的10万元收回，赵某拿到借条后就带着孟某、郑某一起前往阳谷县司法局公证处申请对孟某、郑某双方的《还款协议》进行公证，通过作虚假陈述、提供虚假证明材料等手段，赵某取得了公证债权文书，赋予该协议强制执行效力。并以公证债权文书向阳谷县法院申请执行。阳谷县法院依法受理立案，但因郑某无可供执行财产，故而作出终结此次执行裁定。该案执行程序可以根据郑某的财产状况随时恢复启动。

2018年9月，阳谷县检察院检察官张晓辉在履职中发现了该案线索，顺藤摸瓜，经询问郑某、孟某、赵某，调取赵某、孟某的银行往来明细，审查公证卷宗，发现当事人孟某、赵某互相串通，捏造虚假债务，向县司法局公证处骗取公证书，并据此向阳谷县法院申请执行。掌握事实真相后，阳谷县检察院于2018年11月向县司法局发出一份社会治理检察建议。县司法局高度重视，立即进行了核实，决定撤销本案原公证债权文书。

司法局新作出的法律文书，案件当事人孟某、郑某及案外人赵某的调查笔录，银行流水明细等证据一应俱全，2019年8月，阳谷县检察院依法向阳谷县法院发出检察建议，建议其终结执行该案，并依法对当事人孟某、案外人赵某的虚假行为予以司法处罚。而后，阳谷县法院采纳了检察建议，终结原执行案件，并作出了司法罚款的决定。

(责编：孟植良、岳弘彬)