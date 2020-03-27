原标题：“保健品”产自小平房

本报讯（记者于贺 通讯员尹伊君 于越）在吉林省长春市宽城区铁北四路某酱油厂后身，有一处六七十平方米的小平房。谁也不会想到，这里竟然储存着大量假保健品的成品、半成品。近日，长春市宽城区检察院对这个“保健品”生产作坊的主人提起公诉。

2019年6月4日，警方接到群众举报称：在某酱油厂后身的平房附近，每天都有车辆频繁进出，形迹可疑。随后，值班民警根据举报线索第一时间对周边仓库进行检查后发现，冉某、芦某在这里干起了违规生产“玛卡植物伟哥”等假保健品的勾当。警方随后将冉某、芦某抓获，并扣押了二人生产的全部保健品。

经查，芦某受雇于被告人冉某，为其包装保健品，包装后由冉某进行销售，共非法获利1万元。

经长春市食品检验中心检测，送检的被扣押保健品样品中全部检测出含有西地那非成分。检察机关认为，冉某、芦某在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪，遂将二人提起公诉。

今年3月13日，法院对该案公开审理。审理后，法院采纳了宽城区检察院提出的全部量刑建议，以生产、销售有毒、有害食品罪判处被告人冉某有期徒刑一年零六个月，并处罚金5万元，同时判处从业禁止，禁止其在刑罚执行完毕之日起五年内从事食品生产、销售及相关活动；判处芦某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金2万元，同时宣告禁止令，禁止其在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。冉某、芦某当庭表示认罪认罚，不上诉。

(责编：孟植良、岳弘彬)