人民网>>法治

“保健品”产自小平房

长春宽城：二人因生产、销售有毒、有害食品获刑

2020年03月27日08:45  来源：检察日报
 
原标题：“保健品”产自小平房

本报讯（记者于贺 通讯员尹伊君 于越）在吉林省长春市宽城区铁北四路某酱油厂后身，有一处六七十平方米的小平房。谁也不会想到，这里竟然储存着大量假保健品的成品、半成品。近日，长春市宽城区检察院对这个“保健品”生产作坊的主人提起公诉。

2019年6月4日，警方接到群众举报称：在某酱油厂后身的平房附近，每天都有车辆频繁进出，形迹可疑。随后，值班民警根据举报线索第一时间对周边仓库进行检查后发现，冉某、芦某在这里干起了违规生产“玛卡植物伟哥”等假保健品的勾当。警方随后将冉某、芦某抓获，并扣押了二人生产的全部保健品。

经查，芦某受雇于被告人冉某，为其包装保健品，包装后由冉某进行销售，共非法获利1万元。

经长春市食品检验中心检测，送检的被扣押保健品样品中全部检测出含有西地那非成分。检察机关认为，冉某、芦某在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪，遂将二人提起公诉。

今年3月13日，法院对该案公开审理。审理后，法院采纳了宽城区检察院提出的全部量刑建议，以生产、销售有毒、有害食品罪判处被告人冉某有期徒刑一年零六个月，并处罚金5万元，同时判处从业禁止，禁止其在刑罚执行完毕之日起五年内从事食品生产、销售及相关活动；判处芦某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金2万元，同时宣告禁止令，禁止其在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。冉某、芦某当庭表示认罪认罚，不上诉。

(责编：孟植良、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

两高：不分国籍 依法严惩妨害国境卫生检疫各类违法犯罪行为 　　最高法、最高检负责人就妨害疫情防控违法犯罪相关问题联合答记者问，明确无论是中国公民、外国公民，或无国籍人，只要在出入我国国境的过程中实施妨害国境卫生检疫的犯罪行为，都应当适用我国法律，适用统一的司法标准，依法追究刑事责任。 【详细】

最高法发布服务保障疫情防控期间复工复产民商事典型案例| 司法部发布公共法律服务典型案例 农民工讨薪入选

最高检：增设网络专区电话专席 多渠道保障律师执业权利 　　针对律师反映强烈的会见难、阅卷难和律师知情权、申请权等执业权利受到侵犯阻碍问题，今日，最高检在12309中国检察网官网、微信、APP及电话热线中设置专区专席，第一时间处理反馈律师提出执业权利受到侵犯的控告申诉案件。 【详细】

最高检发布第六批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例| 公安部推出疫情防控期间治安管理便民利企15项措施
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved