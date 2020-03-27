法官支招|如何避开新能源市场购车上那些“坑”？

人民网北京3月27日电 2月26日，北京市小客车个人新能源指标配置2020年第1期配置结果张榜，今年个人新能源指标54200个在首期悉数派尽，而新申请者或将继续轮候9年。目前正处于疫情防控的关键时期，如何避开购车市场上那些“坑”？购车前不妨看看这些法官提示，助你练就“火眼金睛”，选购一辆心仪的新能源汽车来守护我们“疫情期间的出行”。

不重宣传，看“疗效”

新能源车往往以高续航、自动驾驶功能、享受国家补贴来吸引消费者眼球，殊不知其中暗藏玄机，很有可能就会侵犯消费者的合法权益。

【案例】近日，王先生投诉自己购买的某知名品牌国产电动车内部的车辆控制器编号与环保信息随车清单上标注不一致，其中《电动汽车环保信息随车清单》所表明的车辆控制器型号为1462554，意味着它集成的是该品牌最新的3.0版本自动驾驶硬件（以下简称硬件3.0）；而王先生的车辆控制器型号为1465773，意味着它集成的是2.5版本自动驾驶硬件（以下简称硬件2.5）。即官方文件里显示车辆配备的是高版本自动驾驶硬件，但实车却配备了较低版本的硬件。根据官方介绍，硬件3.0每秒处理视频画面的帧数是硬件2.0的21倍。王先生认为商家欺诈消费者，请求赔偿损失。

【法官提示】《消费者权益保护法》第八条规定，消费者享有知情权，即知悉其购买、使用的商品的真实情况的权利。第二十条规定，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。生产厂家宣称车辆配备的是高版本自动驾驶硬件，但实车却配备了较低版本的硬件，出现硬件代码与清单不一致的情形，侵犯了王先生的知情权。消费者在购买新能源车时对于商家天花乱坠的宣传应擦亮“慧眼”，可以通过查询该车辆在工信部的备案信息以核实宣传信息真伪；如果遇到商家侵犯消费者合法权益的情形，可以与商家协商、向消协投诉，必要时可以向法院提起诉讼。

看好“三包”，再选车

燃油车有发动机、变速箱和底盘三大件，新能源车也有三大件：动力蓄电池、电机和电控系统，消费者更加在意的是续航里程和电池安全,然而现行汽车三包规定并未将动力蓄电池、电机等新能源车主要零件纳入保护范围。

【案例】2017年9月，上班族小刘购买了一辆国产品牌电动车，工信部续航里程为152km，但是一到冬天就充不进电。小刘询问售后得到的答案竟然是开车跑热再充，照售后答复操作后一样没用，致使小刘有车不能开，投诉无门。根据网上投诉案例来看，该品牌新能源汽车低温下充不进去电并非是小刘一人。

【法官提示】三包就是“包修、包退、包换”的简称。《消费者权益保护法》对三包进行了规定，第二十四条规定经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。关于汽车领域的具体三包规定就是国家质检总局2013年发布《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》，明确规定了家用汽车产品的“保修期”和“三包有效期”。受制于时代背景与科技发展，汽车三包规定主要保护的是传统燃油汽车及其有关的重要部件，并未将新能源车的重要部件动力蓄电池、电机及不算变速箱的减速器纳入保护范围，与此同时新能源车的这些部件又是最容易出问题的。虽然新能源车动力蓄电池并未纳入汽车三包法规，但很多汽车厂家自行制定的三包政策中将动力蓄电池纳入质保范围甚至对电池组终身予以质保，消费者在选购新能源车时可以对各家厂商的具体三包政策尤其是电池组质保约定进行仔细比对并择优选择。

“高保低赔”，需注意

新能源车保险相较于传统燃油车保费高、出险率高，但保险公司赔付低，存在高保低赔现象。

【案例】消费者李某生活工作在北京，李某购买新能源车除享受国家购车补贴5万元还有地方补贴2万元，以9万元实际支付价格购买了售价为16万元的某品牌纯电动轿车。购买商业保险时，李某是按照16万元的金额投保，保险期间内，李某驾驶该车发生追尾，车辆全损。事后，保险公司仅同意赔付李某当时购车实际支出的9万元。

【法官提示】从几大保险公司的数据来看，新能源汽车发生事故后，尤其是轻微碰撞、剐蹭等小事故与传统燃油车的赔付价格相差无几，而如果投保后的新能源汽车发生重大事故，车辆报废时，则是按照实际购车款的金额进行赔付的，也就是补贴后的车价了，难怪很多车主会感觉心里不平衡。新能源汽车的保险赔付还存在另一尴尬，由于中国保险协会一直没有制定新能源汽车的专属保险，导致新能源汽车车主在投保时，只可以按照燃油车的保险条款进行投保，但事实上这并不完全适用于新能源汽车。具体而言，选择具体险种有诀窍。第一，涉水险可不买，因为涉水险实际上是“发动机特别损失险种”，而新能源车只有电机和电池，没有发动机。第二，关于自燃险，如果新能源车在质保期内出现自然应由厂家按照各自三包规定负责处理；如果超出质保期，可以考虑购买。

线上购车，要三思

说到线上购车，通常有三种形式。第一，官网购车。用户可以登录各大品牌的官方网站，通过官网或APP进行线上AR看车，选到满意车型后还可以通过线上支付定金，官网会为消费者代办所有购车手续。第二，直播购车。这是主播在各大视频网电商网站通过带货售车，能够迅速带来流量和吸引消费者的眼球。第三，汽车电商购车。这种购车方式大致和你在某宝上买东西一样，虽然在线上选车并订立合同，但后续提车、办理过户手续还得依托线下渠道。

【法官提示】毫无疑问新能源汽车厂商尤其是造车新势力车企在线上售车具有优势，许多新能源车企的官网或APP设计简洁新颖，使用灵活敏捷，方便用户购车。线上签约购车系以数据电文形式签订合同，在不存在无效情形下，属于有效的合同，具备相应的法律效力。如果消费者在车企官网或APP下单，该种签约方式可信度较高；但是如果是直播购车或是汽车电商购车消费者需要核查对方是否具备签约主体资格，准确辨认对方授权手续，从而降低法律风险。（温璐 何方）

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